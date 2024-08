Luego de conseguir la segunda medalla de plata para Colombia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el pesista Yeison López celebró con lágrimas el final de lo que, en su momento, fue una de las pesadillas más duras para él y su familia, pues un tiempo antes de llegar a Francia el pesista vivió todo un viacrucis para cumplir su sueño.

Acorde con lo que relató López a uno de los periodistas que escriben para la página deportiva de redes sociales Goles en Directo, el pesista colombiano la pasó muy mal antes de llegar a esta competición, ya que sufrió una sanción deportiva de cuatro años por haber resultado positivo para boldenona.

Acorde con el relato del medio, López nunca desistió y luchó por demostrar su inocencia, pese a que tuvo que vivir episodios de depresión, soledad y “malos pensamientos contra su vida” durante esta lamentable etapa.

El pesista recalcó que cuando vivió esta sanción dejó de ser apoyado por las personas del deporte colombiano, quienes le dieron la espalda pese a que el deportista luchó por demostrar que no usó medicamento o suplemento alguno para mejorar su rendimiento.

“Muchos me juzgaron, tengo la conciencia tranquila. Pienso que hay una mano negra en el deporte colombiano. Todos esos que te apoyaron en la gloria te están dando la espalda”, dijo en su momento el medallista al medio citado.

Pese al mal momento que vivió, López siempre mantuvo su fe en volver a una competición mundial y salir con una medalla olímpica, pues, como lo dijo a varios medios en sus declaraciones posteriores a la obtención de su presea, su sueño final era el de darle una casa a sus padres.

“Les quiero decir que una sanción no es para toda la vida. Cuando triunfe no los quiero ver en mi camino dirigiéndome la palabra, ellos saben quienes son. No los quiero ver en la gloria”, cerró la cita mencionada por el periodista, quien, para ese momento, trabajó para El Espectador.