Este viernes 9 de agosto, la deportista, que participó en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, se desplomó mientras se encontraba en una rueda de prensa en un campo de tiro del condado de Imsil, cerca de la capital, Seúl.

La tiradora fue llevada inmediatamente a un centro asistencial donde se recupera satisfactoriamente, según informó la agencia AFP indicando que se encuentra fuera de peligro.

Kim Ye-ji ganó medalla de plata el 2 de agosto de 2024 en el Centro de Tiro de Chateauroux de la capital de Francia y fue famosa no solo por su participación, sino también por aparecer en memes junto al tirador turco Yusuf Dikec, quien ganó una presea con una mano en el bolsillo.

Incluso, la atleta fue mencionada por el magnate Elon Musk, quien indicó que la surcoreana debería protagonizar una película de acción.

