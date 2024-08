Para disparar al centro de la Diana en el tiro deportivo hay que tener la precisión de los mejores cirujanos. También se necesita la frialdad de un francotirador y la concentración de un cocinero cuando hace los cortes perfectos de los platos de su restaurante.

Algunos, como la deportista surcoreana Kim Yeni, utilizan elementos como gafas con miras que hacen zoom para ver mejor en un lente y una suerte de parche en el otro, así como una gorra que le daba un aire de modelo de pasarela de un desfile cualquiera en la semana de la moda de París.

Portar ese elemento, que es permitido en el deporte, no solo le da a los deportistas una apariencia de robot futurista, sino que les permite tener un poco más de precisión en sus disparos con las pistolas de aire.

Pero hay otros, como el tirador turco de Yusuf Dikec, de 51 años, que no utilizan ninguna ayuda para tirar. El deportista turco, que ganó una medalla de plata en la prueba de pistola comprimida 10 metros, se volvió viral en redes sociales por la manera en que disparó en su competencia en las olimpiadas de París 2024.

El atleta de cabello canoso, gafas cuadradas oscuras y algunas arrugas en su rostro, no tuvo ninguna ayuda para disparar en la final de su prueba en las olimpiadas que se realizarán hasta el próximo 11 de agosto en la capital francesa, en la que terminó en el segundo lugar y se colgó la medalla de plata.

Por el contrario, Dikec, un antiguo miembro de la guardia rural turca que compite en tiro desde el año 2001 y que en 2006 estableció un récord mundial en la prueba de pistola de fuego central de 25 metros en el campeonato Mundial militar, solo llevaba la camiseta de su país, una sudadera y la pistola en la mano derecha, su perfil hábil

Yusuf iba a disparar. Tenía la mirada fría. Estaba concentrado. Se metió la mano izquierda en el bolsillo. Eso le dio un aire de villano de alguna película gringa. Según dijo a los medios de comunicación turcos, disparó de esa manera porque utiliza los dos ojos para hacerlo. “Pienso que es mejor, además, me meto la mano en el bolsillo porque me da más comodidad”.

