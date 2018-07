Este jugador es considerado como uno de los más hábiles y veloces de la época; y según él, a sus rivales se les complicaba mucho controlarlo y marcarlo, asegura en una entrevista para ‘La Red’.

Otro de los arrepentimientos de Ortiz fue no poder jugar en ningún club internacional porque “a los dirigentes” colombianos” no les interesaba y no tenían la visión de vender a un jugador al exterior”; y de hacerlo cobraban mucho dinero por atleta, cuenta en el programa.

Sin embargo, este deportista fue uno de los mejores en los clubes nacionales. Con Millonarios metió 96 goles, jugando para el Deportivo Cali venció al River Plate en 2 oportunidades y con el América de Cali ganó 4 ligas, cuenta en ‘La Red’.