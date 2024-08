Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fue arrestado en Miami el día de la final de la Copa América entre la ‘Tricolor’ y Argentina.

En su momento se supo que Jesurún y su hijo se enfrentaron con la seguridad del Hard Rock Stadium de Miami para luego ser arrestados por las autoridades.

(Vea también: Dinero que pagó Ramón Jesurún para quedar en libertad en Estados Unidos; ¿la sacó barata?).

Este es el nuevo video del arresto de Jesurún:

Body Cam Video: The moment the Colombian Soccer Federation President and his son went from VIPs to arrestees during the Copa America madness at Hard Rock Stadium last month. @wsvn #Exclusive story: pic.twitter.com/LEcZ7fY6Iv

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 6, 2024