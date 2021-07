Luego de cruzar la línea de meta, la corredora colombiana estaba muy feliz por lograr su tercera medalla en unos Juegos Olímpicos, la primera de plata en las tres ediciones que ha corrido.

Emocionada celebró frente a los medios de comunicación esta presea que ella ve como un oro luego de las muchas dificultades físicas que vivió en el último tiempo y que la estarían haciendo analizar dejar el BMX para competir en otra disciplina.

La ganadora del oro fue la británica Beth Shriever, quien mostró una gran solidez para quedarse con el primer puesto. Cuando estaban entrevistando a su colega, Mariana apareció por su espalda e hizo algunas monerías que fueron grabadas.

La colombiana celebraba el primer puesto de la británica por su espalda y eso quedó grabado en un video de BBC Sport que posteriormente se hizo viral en redes sociales.

This is sport. Look at Mariana Pajon in the background, a double-Olympic champion who’s just come second, and she shares in Beth Shriever’s joy. pic.twitter.com/lmXhL6iesn

