Aunque solo tiene 29 años (en octubre cumplirá 30), Mariana Pajón podría dejar el deporte que le ha permitido ganar más de 40 medallas en toda su carrera y ser la única colombiana en ganar tres preseas en los Juegos Olímpicos.

Tras ganar la de plata en Tokio –en medio de amenazas y críticas– la antioqueña dejó entrever que podría dejar el BMX e intentar ir por más medallas, pero en el ciclismo de pista, un deporte en el que ya hizo sus primeros pinitos.

El deporte que hizo histórica a María Luisa Calle en Colombia podría tener una nueva representante en el país, aunque esa no es una decisión tomada, según reveló la propia Mariana Pajón.

En charla con ‘Caracol Radio’, la deportista expresó que los próximos meses serán cruciales para tomar esta decisión que marcará un renacer en su carrera.

“Son sueños que debo aterrizar y ver todo el proceso. Estoy contenta con lo que hice y quiero volver a mi casa. Han pasado muchísimas cosas en mi familia y deseo estar con ellos. Debo escuchar mi cuerpo, mejorarme de las lesiones que tengo, repararlas y ver cómo avanza todo“, expresó.

Aunque su última lesión parece quedar atrás con su victoria en los Juegos Olímpicos, la antioqueña recordó que lleva 20 fracturas, aunque espera “que no sean más”, pues hay algunas que ya están superadas y otras que aún duelen.

Sobre el ciclismo de pista, en el que ya hizo sus primero pinitos hace unos años y estuvo practicando dentro del proceso de recuperación de su última lesión, Mariana fue sincera.

“Me toca hablar con el profe. Me gusta mucho ese deporte, he podido competir y ya he estado en la Selección, pero quiero ganarme un lugar ahí. Debe ser muchísimo trabajo”, explicó en Blu Radio.