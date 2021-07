Mariana Pajón firmó una página histórica para el deporte colombiano en estos Juegos Olímpicos, luego de que ganara la presea de plata en el BMX y se convirtiera en la única deportista nacional con tres medallas olímpicas.

En Tokio 2020, la paisa tuvo que ocupar un escalón del podio que no es habitual para ella, pero lejos de estar molesta por esa posición, la colombiana dio un ejemplo de humildad y celebró a más no poder su logro. Para ella ese segundo lugar es más que especial, porque entre 2018 y 2020 vivió momentos muy duros por cuenta de la rotura de ligamento cruzado anterior y colateral medial que la dejaron sin posibilidades de competir de igual a igual con las mejores del mundo.

Minutos después de lograr esa medalla de plata, Pajón habló bastante emocionada y dejó entrever que terminó lesionada luego de la competencia. En la ceremonia de premiación, a la paisa se le vio cojeando. En la entrevista que le concedió a Caracol Televisión tras su hazaña, Mariana también hizo referencia a lo coja que estaba, al mismo tiempo que festejó como un oro su medalla.

“Es una plata que vale oro. Estar solamente acá en los Juegos Olímpicos, coja pero estar acá, después de todo lo que tuve que pasar para estar acá, de verdad que vale oro, pero con toda”, declaró llorando.

Acto seguido, Pajón hizo referencia al difícil panorama que tenía para competir con las mejores del mundo en el último tiempo. “Yo venía de no tener las mejores condiciones, es la realidad. No tenía la misma potencia que ellas. Me la tenía que jugar. Técnicamente estaba muy bien. Yo sabía por dónde hacer las cosas. Si no salía tan bien, había plan A, plan B, plan C. Al final todo salió muy bien”, agregó.

Por último, Mariana lloró cuando le hablaron de su familia y a ellos les envió el siguiente mensaje: “Esto es demasiado. Gracias a ellos estoy aquí. Gracias a toda Colombia. Sabe demasiado bien esta plata”.

Colombia logró este jueves dos medallas en Tokio 2020. La mencionada de plata de Pajón y el bronce que también sumó en el BMX Carlos Ramírez, quien repitió su actuación en Río 2016. Así las cosas, el país tiene dos platas y un bronce en el medallero de estos Juegos.