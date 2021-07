Desde el pasado fin de semana, en las redes sociales empezaron a crecer los ataques a Mariana Pajón y Vincent Pelluard, su esposo. Los dos ciclistas colombianos recibían muchas críticas de algunas personas que pensaban que él no debería estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Algunos pensaron que por ser esposo de Mariana se dio mi clasificación, pero eso se pedaleó con el alma y corazón. Yo cumplí con los resultados”, dijo en Blu Radio el ciclista francés nacionalizado colombiano desde el 2017.

Vincent Pelluard, esposo de Mariana, opina de los ataques que recibió

A pesar de que ellos están en Tokio, donde Mariana se colgó su tercera medalla en unas justas, su intención era seguir conectados con los colombianos en redes sociales y por eso compartían algunas imágenes de sus primeros días en los Juegos Olímpicos, pero eso cambió desde que empezaron los ataques.

“No me puedo dañar la vida con eso porque soy deportista. Dejamos las redes a un lado y nos enfocamos en lo necesario: entrenar, pedalear y competir”, fue como afrontaron las críticas, reveló Pelluard.

Aunque sí recibió fuertes ataques y hasta amenazas, el colombofrancés expresó que prefiere quedarse con los mensajes positivos que lo motivaron a seguir adelante, como el que le expresó a su esposa luego de que ella ganó.

“La idea era poder disfrutar y dejar todo lo que hemos pasado a un lado. Ver lo bonito porque el 95 % es apoyo y eso es lo que hay que tener en cuenta. Uno va aprendiendo de los que nos tiraron duro y nos faltaron al respeto. La gente cree que detrás de una pantalla tiene todo el poder del mundo”, expresó Pelluard.

De hecho, ambos deportistas se vieron disminuidos mentalmente por toda esa situación que estaban viviendo y que les parecía muy injusta pues consiguieron su cupo en franca lid.

“Uno alcanza a pensar lo peor y pensar que es mejor retirarse de su deporte y no aparecer en ninguna pista porque la gente lo espera con maltrato. Tenemos más gente apoyándonos y no nos vamos a rendir. Pasa por la cabeza minutos, pero vuelve la pasión. Tenemos la conciencia tranquila y nos merecemos estar en Tokio los dos”, expresó Pelluard.

Mariana Pajón también sufrió ataques y por su esposo

Aunque ella ya había hablado del tema anteriormente, en esta oportunidad reveló que pasó un mal momento por esta situación, pero que encontró refugió en su familia.

“Nos tocó alejarnos un poco por salud mental, tranquilidad. Fueron momentos de muchísima tristeza, pero lo vivimos en familia, encerrados, juntos. Hay tranquilidad porque las cosas se hicieron bien y eso es lo más importante”, expresó Mariana Pajón en Blu Radio.

Sin embargo, esa situación también la hizo replantearse muchas cosas, pero una vez más los buenos mensajes fueron los que la llevaron a sacar pecho y sentirse orgullosamente colombiana.

“Por un momento quise tirar la toalla porque pensaba ‘quiero representar a un país, pero no en medio de tanto odio’, pero también es cierto que no son todos y son muchos los mensajes positivos. Los buenos mensajes empujan y terminas representando a los que te quieren y a los que no, a ver si así aprenden un poco”, añadió la deportista antioqueña que ganó su tercera medalla en los Juegos Olímpicos.