Venus, la mayor de las hermanas Williams con 43 años de edad, llegó a los 100 partidos en el Grand Slam de su país, que levantó en las ediciones 2000 y 2001.

Ante esa marca, los organizadores le brindaron un espacio destacado en la sesión nocturna de la pista central Arthur Ashe, la mayor del mundo, donde los aficionados alentaron sin parar a esta icónica figura del tenis estadounidense, que finalmente cayó frente a la belga Greet Minnen.

Williams dejó alguna pincelada del extraordinario talento con el que conquistó siete títulos de Grand Slam, pero Minnen, número 97 de la WTA, explotó sus limitaciones físicas con potentes golpes y dejadas en la red a las que su rival no podía llegar.

Después de una hora y 14 minutos de juego, Minnen festejó con los brazos en alto su victoria ante su legendaria rival por 6-1 y 6-1.

Venus Williams has competed at the #USOpen in four different decades 🤯

Incredible longevity 👏 pic.twitter.com/P51DxCkcJd

— SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2023