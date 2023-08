Sebastián Yatra se caracteriza por ser un gran deportista. Aunque muchos lo relacionan con el fútbol, su deporte favorito y el cual ha practicado toda su vida, el cantante de Traicionera ha demostrado que no le va mal en otras disciplinas como el tenis.

El pasado mes de abril, el artista paisa mostró cómo se desenvolvía jugando al balompié gracias a una “recocha” que realizó la Liga española con diferentes figuras públicas. En esta oportunidad, se comprobó que al artista también le va muy bien en el juego de raqueta, todo esto gracias a un deportista que admira rotundamente: Rafael Nadal.

El representante de @RafaelNadal. ¿Qué tal lo hizo? pic.twitter.com/gogsekoO0x — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

A inicios de este mes, el tenista español Carlos Alcaraz, quien ganó hace pocas semanas el torneo de Wimbledon, se contactó con el colombiano, a quien invitó a jugar un partido de exhibición en el Stars of the US Open, en Nueva York. Este evento se desarrolla en una semana dedicada a los seguidores de todo el mundo y se celebra previo al campeonato oficial, que tendrá inicio el próximo lunes, 28 de agosto.

Cabe mencionar que el joven deportista se había quedado sin compañero luego de que el de Mallorca informara su retiro temporal para mejorar su físico. Así las cosas, Alcaraz pensó en Yatra.

¿Cuál fue la respuesta de Yatra?

“No sé jugar al tenis. ¿Qué voy a hacer?”, expresó el cantante antioqueño tras aceptar la invitación del jugador murciano. Sin embargo, la preocupación no duró, ya que Sebastián viajó a Mallorca donde tomó varias clases en la Academia de Rafa Nadal. Aparte de eso, Yatra recibió algunos consejos y lecciones del tenista español y fue así como cumplió uno de sus sueños.

De esta forma, el colombiano y Alcaraz disputaron el esperado juego de dobles y le regalaron un gran show a los aficionados presentes. Los talentosos jóvenes se enfrentaron al equipo de Estados Unidos en el cual estaban el francés Tiafoe y el jugador de la NBA Jimmy Butler.

Tras mucho peloteo, una gran tensión y varios remates de infarto, Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz demostraron ser superiores en el campo de juego y se quedaron con el triunfo en el partido amistoso.