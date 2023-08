El cantante paisa Sebastián Yatra, un gran seguidor del tenis y admirador de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, recibió una invitación para acompañar a los deportistas en el US Open.

Yatra, de 28 años de edad, encabezará el concierto Sounds of the Open 2023 presentado por Chase el próximo viernes 25 de agosto durante el US Open Fan Week, que se realizará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

El Sounds of the Open es uno de los eventos clave del US Open Fan Week, que incluye una variedad de actividades desde el 22 de agosto hasta el sábado 27 de agosto.

US Open Fan Week hace partes del Torneo Calificador del US Open y permite obtener cupos al cuadro principal del US Open 2023, que comienza el lunes 28 de agosto.

Precisamente, el artista compartió esta semana en sus redes un video en el que está jugando frente a la estrella española Rafael Nadal.

“Entrenando con mi ídolo del tenis Rafael Nadal para jugar con el #1 del mundo, Carlitos Alcaraz”, escribió el músico en su cuenta en Instagram, en la que tiene 30 millones de seguidores.

Yatra también escribió “Voy a enmarcar esta foto, y le diré a mis hijos que gané yo”, en una foto en la que aparece jugando con Nadal.

Vagabundo, el más reciente éxito de Yatra, al lado de Manuel Turizo, ya sima más de 200 millones de reproducciones.

El músico, del que se rumora le habrían sido infiel, que interpretó la canción Dos Oruguitas, de la cinta Encanto que obtuvo una nominación al prestigioso premio Óscar, suma 78 conciertos con su exitosa gira mundial Dharma.