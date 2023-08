Son pioneros. En 1973 los organizadores del US Open de tenis tomaron una decisión que, para la época, parecía una locura, rompía el ‘status quo’: determinaron igualar el monto del premio económico para los ganadores, tanto en la rama masculina como en la femenina, del último Grand Slam del año.

(Lea también: Yatra se entrena con Nadal y busca enfrentar a la nueva estrella del tenis mundial)

Han pasado cinco décadas desde ese momento. El mundo ha cambiado, pero Nueva York –con su estilo de vida refinado, costoso, excesivo– sigue siendo la ciudad a la que todos los jugadores de los circuitos de la ATP y la WTA sueñan con llegar.

Algunos dicen que es porque el Abierto de Estados Unidos tiene algo especial, que el hecho de ver las tribunas llenas en todos los partidos, sin importar la hora a las que se jueguen, hace que el certamen sea diferente. Otros porque, simplemente, disfrutan jugar en pistas rápidas.

Lo cierto es que los organizadores del Slam norteamericano saben lo que despierta su torneo y por eso, para seguir siendo pioneros, destinaron para la edición de 2023 una bolsa de premios de 65 millones de dólares (267.208 millones de pesos colombianos, aproximadamente). Eso es un 8 % más de lo que se destinó el año pasado, cuando el monto fue de 60 paquetes.

Los campeones en sencillos se embolsarán 3 millones de dólares cada uno (cerca de 12.332 pesos), la cifra más alta de la historia de un torneo de tenis. Por su parte, los finalistas recibirán 1.5 millones y los semifinalistas, 775.000 dólares.

(Vea también: Emiliana Arango salva cinco match points y se da vida en la qualy del US Open 2023)

Debut colombiano

Ya dijimos que todos los partidos del US Open tienen una amplia asistencia de público. Más cuando los juegos se disputan en lo estadios Arthur Ashe, que tiene capacidad para 23.771 personas (el más grande de tenis en el mundo), y el Louis Armstrong (14.000 sillas). A esos escenarios acuden aficionados en general, pero también estrellas de la farándula norteamericana (actores, cantantes, modelos, podcasters).

