Batallando contra unos aparentes problemas respiratorios, la tunecina Ons Jabeur derrotó este martes a la joven colombiana María Camila Osorio en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, una de las representaciones de Colombia en este torneo. Jabeur, vigente subcampeona del Grand Slam de Nueva York, se impuso a Osorio, número 68 del ranking de la WTA, por 7-5 y 7-6 (7/4).

La tunecina, subcampeona de tres de los últimos cinco torneos de Grand Slam de tenis, tuvo que recibir atención médica en el primer set por una fuerte tos y, con un visible malestar físico, logró mantenerse en pie hasta sellar el triunfo en dos horas y un minuto.

Una intensa batalla, pero es despedida😞 Camila Osorio es superada por 🇹🇳 Ons Jabeur 7-5, 7-6(4) en primera ronda del US Open 🇺🇸

“No fue un partido fácil, ella juega increíble y yo no me sentí bien hoy”, reconoció Jabeur, que se abrazó y mantuvo una conversación con la colombiana en la red. Osorio “es una gran persona y me preguntó si me sentía bien. Yo le dije que no y ella respondió que yo era una guerrera. Me disculpé por pedir un médico en la pista”, señaló.

En su camino hacia su ansiado primer título grande en el US Open y que tiene una gran bolsa de premios para los ganadores, Jabeur enfrentará en la segunda ronda a la checa Linda Noskova, de 18 años, que aplastó a la estadounidense Madison Brengle por 6-2 y 6-1 en solo 52 minutos.

Jabeur, de 29 años, atravesó por grandes dificultades para apoderarse del primer set frente a Osorio, de 21, a quien había derrotado con claridad dos años antes en este mismo escenario. La colombiana, que fue eliminada del WTA de Chicago por jugadora de menor ránking, había logrado superar la primera ronda en las dos ediciones anteriores, perdió el servicio a la primera oportunidad y llegó a verse 4-1 abajo.

La aguerrida tenista de Cúcuta reaccionó entonces encadenando dos quiebres y cuatro juegos seguidos para empatar 5-5 aprovechando los problemas que ya sufría Jabeur. A la tunecina le revisaron la tensión durante el descanso mientras se señalaba el pecho por aparentes problemas respiratorios.

A su vuelta a la pista, Jabeur rompió el servicio a la colombiana y luego le neutralizó cuatro pelotas de quiebre para hacerse con el primer set entre los aplausos del público de la segunda mayor pista de Flushing Meadows.

Con semblante serio, la tunecina no celebró el set y se marchó directo al vestuario para seguir siendo atendida. En el arranque de la segunda manga, Jabeur fue perdiendo movilidad y apoyándose en la raqueta para descansar durante los parones. Osorio se avanzó 1-3, pero con varios errores facilitó que Jabeur le diera la vuelta hasta colocarse 5-4 y tener dos pelotas de partido.

La colombiana salvó la situación y forzó el ‘tie-break’ pero, con varias imprecisiones, permitió que Jabeur impusiera su jerarquía para sellar el pase. Osorio concluyó su paso por los Grand Slams del año sin superar la segunda ronda.