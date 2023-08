Luego de muchos rumores, se confirmó la noticia que pocas personas querían escuchar: la pareja colombiana conformada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal se retira del tenis de manera definitiva al terminar 2023.

Así lo anunciaron los mismos deportistas en una rueda de prensa, en la que expresaron que sentían que era el momento justo de parar, ya que las prioridades son otras y el tema físico ha comenzado a pasar factura.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se retiran del tenis 🎾.

“No fue un impulso, sino una decisión muy pensada por varios meses, así que bueno, este será nuestro último año”, dijo Robert Farah, quien fue quien dio la noticia.

Los vallecaucanos dieron varias razones por las que tomaron esta decisión, siendo el tema de la familia, los negocios y las lesiones las principales.

Qué lesión tiene Robert Farah y qué le pasó a Juan Sebastián Cabal

Sobre este último punto, de hecho, aseguraron que no han estado bien durante los últimos dos años y eso se vio reflejado en los resultados, pero que no se arrepienten porque dieron todo de sí para poder jugar los torneos más importantes del mundo.

Lesiones y enfermedad que obligó a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal a retirarse del tenis.

“Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el hombro y luego de los estudios se determinó que es una artrosis clavicular. Desde el año pasado venía con ese dolor y hasta en pretemporada me tuvieron que inyectar cortisona para poder competir y así disfrazar el dolor, pero no mejoró. De hecho, para el próximo año me va a tocar operarme para tener un hombro saludable por el resto de mi vida”, dijo Farah.

Además, Juan Sebastián Cabal tampoco estaba mejor, ya que le dio una alergia extraña que no lo dejaba respirar bien. “Él también ha tenido varias complicaciones. De hecho, en Roland Garros se le inflamaron los pulmones, entonces no podía ni dar dos pasos sin que se ahogara. Pese a eso competimos, pero son cosas que no se ven”, agregó Farah.

Sin embargo, dijeron que no son los únicos problemas, sino que han sido un sinfín de dolencias físicas más durante las últimas temporadas, así que en el ejercicio de escuchar el cuerpo, decidieron también parar y dar un paso al costado para no sufrir más achaques en el futuro.

Lo cierto es que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedarán, sin duda, en la historia del deporte colombiano, ya que sus triunfos son de los más importantes hasta ahora.

Cuáles serán los últimos torneos de Cabal y Farah

En la rueda de prensa también confirmaron, entonces, cuáles serán sus últimos torneos antes de colgar la raqueta.

Su próximo campeonato será el US Open, que se jugará del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York. Luego disputarán su última ronda de Copa Davis, en la que Colombia enfrentará a Ucrania en condición de visitante por el Grupo Mundial 1. Finalmente, su última presentación como tenistas profesionales será en en el Challenger de Bogotá, que será del 25 de septiembre al primero de octubre.

Qué ganaron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah

Dentro de sus triunfos más importantes están los dos Grand Slam que ganaron: Wimbledon en 2019, el torneo de tenis más importante del mundo, y el US Open también ese mismo año, lo que les permitió ubicarse en la primera posición del ranking ATP.

Además, ganaron dos Masters 1000, en Roma en 2018 y 2019, y seis torneos ATP 500: dos veces en Río de Janeiro, dos en Barcelona, Dubái y Viena.