Wimbledon es el torneo más antiguo e icónico del tenis, ya que se juega en Inglaterra, todos los jugadores están vestidos de blanco y en una de las canchas más tradicionales del mundo.

(Ver también: Los récords que rompió Daniel Galán con su histórica participación en Wimbledon)

Para eso, la final no podía ser otra que entre dos de los mejores jugadores del mundo actualmente: Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, un jugador que está comenzando con su legado contra otro que es considerado uno de los mejores de la historia.

Este compromiso tenía mucha mística, ya que si el serbio llegaba a ganar el torneo, igualaba a Roger Federer como el tenista con más triunfos de Wimbledon en la historia y ampliaba su diferencia en títulos de Grand Slam con respecto a Rafael Nadal.

Sin embargo, en frente tenía al jugador español Carlos Alcaraz, de apenas 20 años de edad, quien a su corta edad ha demostrado capacidades fantásticas, ha sido ya número 1 del mundo y espera igualar, o incluso superar, lo logrado por su compatriota durante su carrera deportiva.

De hecho, además del talento, también demostró que tiene una fuerza mental muy importante, ya que en el primer set estaba nervioso y eso lo aprovechó Djokovic, imponiéndose por 6-1. No obstante, el español revirtió la situación y remontó el marcador, ganando los siguientes dos sets por 7-6 y 6-1 en una demostración impresionante de tenis.

13 deuces

26 minutes

An epic game sees @carlosalcaraz break to lead 4-1 in the third set

#Wimbledon pic.twitter.com/N2G3R1DRlt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023