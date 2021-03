green

Imágenes difundidas en redes sociales dieron cuenta del amargo momento que vivió Teófilo Gutiérrez este lunes en el aeropuerto de Rionegro, donde un avión lo trasladaría a Barranquilla, luego del partido de Nacional contra Junior.

Aunque no se conoce la razón por la que no logró abordar la aeronave, en el video es evidente que el delantero está muy molesto por no lograr subirse al avión, que hasta ahora está abandonando el túnel de embarcación.

Gutiérrez dialoga con el personal de vuelo que aún está en la sala de espera, pero a la estrella del Junior no le hacen caso y le toca retirarse del lugar para, seguramente, comprar un nuevo tiquete de avión que le permita volver a su casa.

Estas son las imágenes difundidas en redes sociales en las que ‘Teo’ ve partir a sus compañeros a Barranquilla, mientras él se queda en Rionegro.

Para acabar de ajustar a Teo lo dejo el avión 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9EHnX99YBi — Alexander Correa (@XanderCorreaF) March 15, 2021

Jajajajajajajjajaja no respetan a NADIE . EL PLAN " COMUNA " pic.twitter.com/5FBINZhreV — Jorge Restrepo (@bananoverdolaga) March 15, 2021

En la noche del domingo, el delantero barranquillero fue protagonista del encuentro por dos acciones que fueron muy comentadas y que aún siguen dando de qué hablar.

La primera fue un gol anotado por el jugador de La Chinita que no contó en el marcador porque Miguel Borja estaba en fuera de lugar. La segunda fue un cabezazo a Jarlan Barrera por el que tuvo que ser expulsado.