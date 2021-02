green

Una de las encargadas de tomar la vocería al respecto fue Vanessa Córdoba, arquera de Equidad y quien en diálogo con Pulzo afirmó que “sí hay recursos”, pero que “se deben destinar mejor” para que la Liga Femenina no sea solo de 6 semanas, como se aprobó para 2021.

“Tenemos conocimiento de al menos 3 patrocinadores que les interesaría auspiciar a la Liga Femenina, pero necesitan una estructura clara. Si se les dice que no se sabe cuánto durará, ni cuantos equipos estarán, es muy difícil que decidan invertir”, explicó.

Además, aclaró que hay otras fuentes de ingreso para un torneo profesionales con mejores condiciones, pues la misma Dimayor reconoció que “así suene a disculpa, el fútbol femenino es la cenicienta”.

“Por Fifa entran recursos para selecciones, ligas departamentales y fútbol profesional. El Ministerio del Deporte destinó 1.400 millones y Betplay había patrocinado 3 años, pero este año no se ha mencionado el tema, no sabemos qué pasó”, apuntó.

Finalmente, expresó que los directivos del país no son conscientes de lo que están dejando de recibir sin una liga debidamente organizada y de más duración.

“El fútbol femenino tiene un montón de potencial. Al frenarlo no solo perdemos nosotras, ellos también. Pero no se han dado cuenta que en lo comercial podrían sacar un montón de provecho, es una visión que ellos todavía no han logrado obtener”, reflexionó.

Por último dijo que todo está en manos de Dimayor: “Es el dueño del producto, ya se les ha presentado la solución. Lo que falta es que la apliquen”.

En video, las palabras de la arquera (minutos 12:12, 14:22 y 17:30):