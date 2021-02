green

Así lo dio a conocer Vanessa Córdoba, arquera de Equidad y representante de las futbolistas colombianas en su lucha por tener una competición que no sea solo de 6 semanas, como la que aprobó Dimayor para 2021.

En diálogo con Pulzo, la también guardameta de la Selección Colombia señaló que no ha existido solidaridad por parte de los jugadores profesionales del país hacia la causa que ellas defienden.

De hecho, solo salvó a un hombre de su crítica: “He visto el apoyo verbal solamente de uno, de Andrés Ricaurte [exintegrante del Medellín], pero él ahora está en Estados Unidos”.

“Ellos tienen toda la oportunidad de decir algo al respecto en este momento y de por lo menos reconocernos, ellos que sí tienen liga y que salen en televisión casi todos los días”, enfatizó.

Y agregó que a pesar de esta situación, no bajarán los brazos: “Hemos avanzado poquito a poquito sin ellos… Si algún día se quieren unir, bienvenidos”.

Además, les envió un mensaje para que no se hagan los desentendidos: “Estamos en pleno 2021, cuando la lucha del fútbol femenino se ha visto en redes sociales y en medios de comunicación, así que no hay excusa, no pueden decir que no saben lo que está pasando”.

“No hemos tenido la ayuda de ellos”, reiteró, aunque resaltó que los que ya se retiraron de la Selección Colombia son los únicos que las han respaldado “un poquito”. Y aclaró de dónde viene ese espaldarazo: “Ha sido gracias a la influencia de mi papá [Óscar Córdoba]”.

Por último, resaltó que en el inicio de la pandemia hubo un gesto de solidaridad de la Fundación Falcao: “Con el apoyo de su directora, Michelle García, pudimos conseguir 104 mercados que repartimos en Bogotá a futbolistas y deportistas mujeres, incluyendo paralímpicas”.

En video, las palabras de Vanessa Córdoba (desde el minuto 19:34):