green

El integrante de ‘la Tricolor’ que tiene coronavirus, según dijo el comunicador en la señal en vivo de la emisora, no es un futbolista, sino un miembro del cuerpo técnico.

No obstante, antes de dar el nombre del que sería el contagiado, César Augusto Londoño —que esta semana también se despachó en contra de Santiago Montoya, de Millonarios— descartó que se trate del director técnico.

“Hay un positivo en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, no es el míster Carlos Queiroz; todo indicaría que es Océano, su preparador físico”, afirmó el periodista

Horas después la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el positivo, pero prefirió mantener en reserva el nombre del contagiado.

“Dentro de los resultados hubo un caso positivo en uno los miembros del cuerpo técnico del entrenador Carlos Queiroz. Una vez conocido dicho caso, el cuerpo médico de la Selección Colombia tomó las medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, la Conmebol y la FIFA”, dijo la FCF en un comunicado, publicado por medios como Antena2.

¿Falcao no estará en los partidos de eliminatoria de noviembre?

Aparte de esa baja que habría en el cuerpo técnico, también está en duda la presencia del ‘Tigre’ en los partidos de la Selección Colombia de este mes, frente a Uruguay y Ecuador.

Y es que esta semana se conoció que el futbolista tuvo una molestia que lo sacó del entrenamiento con su equipo el Galatasaray, y no se sabe si alcanzará a recuperarse para los encuentro por las eliminatorias mundialistas. Por eso, no se descarta que su nombre no aparezca en la convocatoria.

“Lo de Falcao está complicado; posiblemente no venga”, afirmó César Augusto Londoño, luego de informar el positivo para coronavirus en el cuerpo técnico de la Selección.

Por su parte, Diego Rueda, director del ‘VBar’ de Caracol, tampoco dio un parte alentador sobre ‘el Tigre’, que ya está en tratamiento.

“Lo que nos han dicho las personas cercanas: el tiempo de recuperación de la molestia que tiene Radamel Falcao suele ser de cinco a 10 días, dependiendo de cómo mejore el dolor y la comodidad para correr. ‘El Tigre’ presenta una tensión, pero en Falcao el inconveniente que siempre se ha presentado es que esto son 4 a 5 días, pero en él suele ser un poquito mayor. El equipo espera que vuelva a entrenamientos normales entre jueves y viernes; no jugará este fin de semana en el Galatasaray. […] La convocatoria [de Colombia] es el domingo, no sé si lo traigan para recuperarlo”, afirmó.