Wilson Morelo confesó que el gol que le hizo el pasado 17 de octubre a Independiente Santa Fe se lo celebró exclusivamente al profesor Hubert Bodhert. Así lo dijo el delantero monteriano con entrevista con el al Diario AS. Lo hizo a modo de inconformidad, pues no pensaba salir del cuadro ‘Cardenal’ con contrato vigente, por la decisión de un técnico.

Hubert Bodher habló al respecto en entrevista con el ‘Gol Caracol’ y allí le restó fuerza a la polémica. No quiso entrar en detalles y solamente manifestó que no se dio cuenta en ese momento; por el contrario, dijo que Morelo “era un buen muchacho”.

“Si (Morelo) lo dedicó su gol, pues bien dedicado, está porque yo considero que cualquier jugador que hace un gol debe celebrarlo. Si me lo celebró a mí, no me di cuenta”, Comenzó el DT cartagenero.

Luego agregó: “Me parece que Morelo es un buen muchacho, que está en una buena institución que está liderando la Liga, pero no he tenido algún contacto con él, un roce o alguna dificultad. Por lo tanto, no lo he leído, hasta ahorita tú que me lo estás diciendo y no paso a esas fases. Le deseo lo mejor, que le vaya bien”.

Finalizó contando que no se siente culpable de que Morelo se haya distanciado de su familia. “No creo que sea yo el responsable de lo que haya pasado en su familia. No tengo yo conocimiento de ellos, por lo tanto soy muy respetuoso. No me voy a ocupar de ese aspecto”.

