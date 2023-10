La goleada de Águilas Doradas 5-0 sobre Independiente Santa Fe marcó un antes y un después en el ‘Cardenal’. Ese día Wilson Morelo, ídolo ‘Cardenal’ les marcó quinto gol, lo que a la postre significó la salida de Hubert Bodhert.

Ese día los hinchas de Santa Fe celebraron el gol de Wilson Morelo, manifestando la rabia en contra del equipo conducido por Bodhert. El delantero monteriano lo celebró sin pena alguna.

En las últimas horas explicó ese suceso con Diario As y allí confesó que celebró por Bodhert, quien fue el que le bajó el pulgar en el León y que lo sacó de la institución, a falta de seis meses para finalizar contrato.

“No puedo ser hipócrita porque no lo soy. Siempre he sido un hombre con principios bien macados, yo hoy me debo a Águilas. Sea Santa Fe o el que esté al frente, no voy a querer errar un gol o no voy a entrar a la cancha a no querer hacer un gol. Después la vida te lo va a cobrar. Respeto mucho a estar institución, me pagan acá y tengo que hacer las cosas bien para mi club”. comenzó Morelo.

Sobre la celebración dijo: “Cuando marqué el gol, cuando lo celebré, lo que se me vino a la mente fue el técnico cuando me bajó el dedo y dice, ‘no voy a contar con él’. En su momento me pareció injusto, pero me fui para Medellín callado, no tuve problema con nada. Pero no puedo ser hipócrita en decir que cuando celebro el gol no lo estoy haciendo por él. Pero como es la vida, él se va del club, a mí la gente me corea, me quiere, todo se puso en orden, todo, absolutamente todo, pero sí, la celebración fue para el señor Bodhert”.

En Win Sports, este martes, Bodhert le respondió a Wilson Morelo y negó cualquier diferencia personal con el monteriano.

“No tuve ninguna diferencia con Wilson. Hablamos y tomé la decisión de que necesitaba otras funciones y lo entendió. No conozco de parte de él que hayamos discutido ni nada. Yo llegué y definimos el grupo que se mantenía y hasta ahí“, respondió Bohert.

Y añadió: “Su celebración debe celebrarla porque cada vez que un delantero hace un gol debe festejarlo. No entiendo por qué no”.

Bodhert también resumió su estadía en Santa Fe: “Siempre trabajé con la alegría y confianza que me caracteriza y es normal que cuando uno toma el equipo vamos a vivir diferentes facetas en la fase regular. Momentos altos, medios y bajos y para eso estamos nosotros para ir moldeando la forma y llegar lo mejor posible en esa etapa de cuadrangulares. En la estadía mía de Santa Fe del primer partido al último mantuve al equipo dentro de los ocho“.

