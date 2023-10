Águilas Doradas goleó 0-5 a Independiente Santa Fe en el partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay. Esto desató a furia de los hinchas contra Eduardo Méndez, presidente del club, que lo atacaron en los palcos en pleno partido.

El quinto gol lo marcó Wilson Morelo, ídolo de la institución que salió por pedido de Hubert Bodhert a mitad de año; no iba a ser tenido en cuenta en sus planes. El ariete monteriano fue fichado por Águilas y en la noche del sábado le marcó gol al ‘Cardenal’, el cual celebró de manera normal.

En la rueda de prensa posterior al partido, le preguntaron a Morelo la razón de su celebración y allí confesó que todo fue por profesionalismo y respeto al club que le abrió las puertas. Del mismo modo, tiró al agua a Bodhert, confesando que fue él el que no lo quiso dentro del equipo. Al final el tiempo le dio la razón al delantero.

“Ustedes saben esta historia. Es una historia de amor. Soy hincha de esta institución y a la hinchada de Santa Fe decirle gracias. Siempre me demuestran el cariño y hoy me tocaba estar de este lado, marcarle al equipo del que soy hincha, pero bueno, esto es profesionalismo”, inició Morelo.

Sobre el momento de Santa Fe, el ariete confesó que “me duele ver el equipo como está, no encuentra el rumbo, pero es fútbol y ojalá pueda recuperarse lo antes posible, que pueda encontrar la garra que siempre ha caracterizado a esta institución”.

Finalizó sobre su salida de Santa Fe, señalando a Bodhert, que ya fue despedido del club. “Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Salí de aquí haciendo 19 goles y luego se da mi salida de la forma que no esperaba. Me dijeron que el técnico que viene no quería contar conmigo. Del resto, con Santa Fe solo hice un mal semestre“.

