Wilson Morelo abandonará las arcas de Independiente Santa Fe luego de que Huberth Bodhert, nuevo técnico de la institución, le comunicara a las directivas que no iba a contar con el futbolista.

Sin mucho preámbulo, el delantero monteriano, de 36 años, comenzó a buscar oportunidades en otro equipo y afortunadamente para él pudo firmar contrato por seis meses con Águilas Doradas.

El ariete se destapó este jueves con Win Sports y sin pelos en la la lengua habló sobre su salida y señaló al cuerpo técnico que llegó. Además, se refirió al día que enfrente al ‘Cardenal‘ en la Liga Betplay.

“La decisión viene de parte de él (Bodhert). No fue recia pero cuando yo (Wilson Morelo) veo que del otro lado no es lo mismo soy muy maduro para decidir. Si en este momento no estoy siendo querido y valorado, cuando yo sé el valor que tengo, entonces prefiero dar un paso al costado obligado a eso”, comenzó.