Esta semana Santa Fe Femenino volvió a ganar una estrella luego de dos años y medio y con varias de las jugadoras que dieron la vuelta olímpica por primera vez en 2017. Esta vez el rival de turno fue América de Cali, al que venció 2-0 en la ida y con el que empató 0-0 de visitante. Las ‘Leonas’ cerraron con broche de oro su participación en la Liga, pese a no estar con los suyos se ratificaron como el mejor equipo visitante en la historia del torneo; donde solo han perdido en tres ocasiones (contra Patriotas, Equidad y Cali).

Entre tanto, Karla Viancha fue una de las revelaciones del nuevo campeón siendo una de las más destacadas en el 2-0 sobre América en el juego de ida. No obstante, antes de dar su salto a Selección Bogotá, Selección Colombia y al primer equipo de las ‘Leonas’ recibió su formación en el Club Deportivo Besser, escuela de fútbol femenino con amplia trayectoria en la formación de mujeres futbolistas, como el caso de Leicy Santos, Gabriela Huertas, Liana Salazar, Lucero Robayo y Sara Luna Pineda, todas ellas campeonas con las ‘Cardenales’.

Así las cosas, Santa Fe ha trascendido a nivel de clubes profesionales en cuanto a historia, nivel y aporte al crecimiento del fútbol femenino en Colombia, donde continúa apostado en la formación y proyección deportiva de la mujer.

Las jugadoras mencionadas anteriormente tienen algo en común más allá de ser campeonas en Santa Fe y es que todas tuvieron su desarrollo en Besser, al igual que Katalina Medina, quien actualmente integra la categoría juvenil de Selección Bogotá y simultáneamente milita en Besser. Medina, de 17 años, manifestó su deseo de debutar profesionalmente en las ‘Leonas’ donde también anhela un recuentro con Karla Viancha, Lucero Robayo y Gabriela Huertas.

“El próximo año tengo la meta de debutar en Santa Fe. He jugado con varias jugadoras de Santa Fe, como Sara Luna Pineda, Karla Viancha, Gabriela Huertas, Lucero Robayo y Laura Tovar. Fue una excelente experiencia compartir con Lucero y Gabriela, son excelentes personas y me gustaría volver a jugar con ellas, al igual que con Karla Viancha”, afirmó Medina.

Asimismo, sus padres y hermanos han sido la inspiración para iniciar en este deporte, “A los 5 años empecé a jugar porque veía jugar a mi papá y me llamó la atención, posteriormente a los 7 años entre a un club femenino y ahora mismo estoy en el club Besser”.

Llegada a Besser y Selección Bogotá

“Una amiga juega ahí, un día ella me invitó a entrenar, me gustó mucho y decidí quedarme. En Bogotá ya me había presentado, pasé los filtros, pero no quedé en el equipo y fue hasta el año pasado que pude integrar el equipo. En Selección Bogotá he aprendido a dar lo mejor de mí, ha no rendirme y sobre todo a disfrutar”.

¿Cómo alterna la vida académica y deportiva?

“Hoy por hoy me encuentro estudiando desde mi casa porque los horarios no ayudan de si es presencial. En las mañanas estudio y en la tarde entreno, asimismo, si me queda algo pendiente al llegar a la casa lo término”.

Características y estilo de juego

“Soy una jugadora rápida y ágil, tengo buen control de balón, interpreto bien los momentos del partido para saber en qué momento tomar decisiones”.

