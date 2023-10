Independiente Santa Fe no la pasa bien en cuanto resultados, pues la reciente derrota en el clásico capitalino comprometió su clasificación a los cuadrangulares finales (depende de otros resultados). Así las cosas, el desarrollo de la presente temporada ha sido bastante discreta, acumulando fracasos deportivos, desvinculando cuerpos técnicos y jugadores que prometían aportar a la plantilla del ‘Primer Campeón’.

Este es el caso de Daniel García, futbolista que terminó su formación en las divisiones menores del ‘León’ y debutó el año pasado, para este semestre salió a préstamo a Cortuluá horas antes de cerrar el mercado de transferencias. El joven bogotano que tuvo sus orígenes en la escuela Villa Luz y el Club Caterpillar reveló en exclusiva detalles de su paso por el cuadro ‘Cardenal’ manifestando su agradecimiento y anhelando regresar una vez concluya la cesión.

(Vea también: Eduardo Méndez confirmó cuánta plata pide para vender a Santa Fe y deudas del club)

“Estoy 100 % agradecido con Santa Fe, fue el primer club que confió en mí, me dio la oportunidad de empezar mi carrera profesional. Pero estaba buscando irme a préstamo por lo que no tendría la oportunidad de tener los minutos requeridos, en cierto punto uno se cansa de solo entrar y no poder competir. Pese a que me entrenaba de buena forma siempre es molesto ver a los compañeros jugar cada 8 días y que solo me digan ‘Dios te bendiga, ojalá hoy ganemos’ no me gusta estar de espectador ya que soy una persona competitiva”. Agregó.

Acompañamiento de Hugo Rodallega y respaldo del equipo.

“Él estaba pendiente de mí, me felicitaba cuando hacía las cosas bien, cuando las hacía mal me corregía, es un jugador que siempre tenía la disposición de ayudarme para crecer deportivamente, siempre trate de referenciarlo. Al igual que Wilson Morelo y Wilfrido De la Rosa han sido un apoyo desde que estoy en la profesional, ellos han confiando en mí y conocen mis capacidades de goleador”.

(Lea también: “Uno ve otra actitud en Santa Fe”: Vélez no lo da como eliminado de la Liga BetPlay)

García debutó en agosto de 2022 de la mano de Alfredo Arias contra Deportes Tolima. Sumó un total de 157 minutos, resumidos en 9 partidos, todos entrando desde el banquillo. Tras su incorporación al equipo ‘Corazón del Valle’ criticó la gestión del saliente timonel Hubert Bodhert al no tener presente los canteranos.

Lee También

“Veía con buenos ojos la llegada de Hubert Bodhert, era un técnico que pensaba apoyar las divisiones menores, en mi posición se estaba dando la oportunidad por la ausencia de Rivas y Morelo, pensé que se daría esa posibilidad para seguir compitiendo. Con el paso de los entrenos uno se da cuenta que esa no era su idea, además, todos los jugadores que tenía Santa Fe de la cantera en el primer equipo los sacó, solo quedaron David Pisciotti y Johan Torres por ser Selección Colombia, ha Mantilla lo vendieron, no siento que fue la mejor manera para dar oportunidades, me tocó irme de préstamo sabiendo que tenía la posibilidad cuando se lesionó Rodallega porque solo estaba él y Yeison Moreno”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.