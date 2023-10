Este miércoles 25 de octubre continuó la jornada 19 de la Liga BetPlay con la disputa de 3 partidos. El primero de ellos fue entre Bucaramanga y La Equidad, el cual terminó ganando de visitante el conjunto ‘asegurador’ 2-3.

(Vea también: Águilas Doradas rompió récord en Liga Betplay y es líder solitario del campeonato)

Luego se disputó el juego entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla, el cual debía conseguir la victoria para seguir metido en la lucha por entrar a los cuadrangulares semifinales.

Los dirigidos por Arturo Reyes hicieron la tarea y con goles de Carlos Bacca (al minuto 19) y Andrés Steven Rodríguez (al 90+3) lograron un triunfo de visita que los metió parcialmente dentro de los 8 primeros.

Por último, Millonarios —que todavía tiene un juego pendiente ante América de Cali— igualó en El Campín 1-1 ante el Boyacá Chicó y completó 10 compromisos sin conocer la derrota.

El resto de la jornada 19 se jugará este jueves con los partidos Pasto vs. Medellín (4:00 p. m.), Once Caldas vs. América (6:10 p. m.) y Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera (8:20 p. m.).

Qué equipos pelean por clasificar a los cuadrangulares

En el primer y último del día se jugarán sus opciones de clasificar tanto Pasto como Alianza Petrolera, que en caso de ganar escalaría hasta la séptima posición (hoy es noveno).

En el caso del Deportivo Pasto, una derrota lo dejaría completamente eliminado, ya que por más que gane en la última jornada alcanzaría máximo 26 puntos, uno menos que el Cali que actualmente es el octavo de la tabla.

Lee También

El viernes se completa la fecha con los duelos Atlético Huila vs. Santa Fe (6:00 p. m.) y Tolima vs. Unión Magdalena (8:10 p. m.).

Ese día el cuadro ‘Cardenal’ se juega el todo por el todo, ya que una derrota le acabaría con cualquier opción de clasificar. En caso de un empate (al igual que Pasto) dependería de un milagro en la última fecha para entrar a las fases finales.

Liga BetPlay: cómo va la tabla de posiciones

El triunfo del Junior le sirvió para seguir soñando con la clasificación al ubicarse en la séptima casilla, teniendo en cuenta que aún están pendientes por jugar Alianza Petrolera, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe —que también tienen opciones de entrar a las finales—.

Millonarios se mantuvo en la misma posición (sexta) y tiene prácticamente asegurado su ingreso a los cuadrangulares.

Así está la tabla de posiciones:

Pos. Equipo PJ Puntos Gol Dif. 1 Águilas Doradas 19 41 22 2 Medellín 18 35 11 3 América 17 33 16 4 Tolima 18 31 4 5 Nacional 18 30 11 6 Millonarios 18 30 3 7 Junior 19 27 10 8 Deportivo Cali 19 27 0 9 Alianza petrolera 18 25 -5 10 La Equidad 19 23 -2 11 Bucaramanga 19 23 -3 12 Deportivo Pasto 18 23 -4 13 Santa Fe 18 23 -7 14 Unión Magdalena 18 22 -7 15 Pereira 19 19 -8 16 Once Caldas 18 18 -2 17 Huila 18 18 -2 18 Chicó 19 18 -11 19 Jaguares 19 14 -13 20 Envigado 19 12 -14

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.