Ya pasaron cuatro meses desde que Millonarios se coronó campeón de la Liga Betplay 2023-1, un título muy emotivo porque consolidó el trabajo que venía haciendo Alberto Gamero y que se consiguió contra uno de sus máximos rivales, Atlético Nacional.

Jugadores e hinchas aún recuerdan con gran cariño y orgullo ese momento, ya que le devolvió la esperanza e ilusión a un equipo que hace mucho no veía la grandeza que lo caracterizó hace varios años.

Ante esto, mientras pasan los días, cada vez salen más incidencias y detalles acerca de ese partido que en la cámara no se vio. Por ejemplo, Larry Vásquez, el mediocampista encargado de marcar ese último gol que le dio el título al cuadro ‘embajador’, contó en el congreso Novo Fútbol lo que pensó al momento de patear y lo que le dijo Álvaro Montero, arquero, antes de ubicar el balón en el área.

⚽️💙Larry Vásquez se emociona recordando el penal que le dio el título a Millonarios ante Nacional 📹En medio de un conversatorio en @cumbrefutbol, el volante relató el momento que le dio la estrella 16 al cuadro capitalino pic.twitter.com/JfxMHCtkHU — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 23, 2023

“Yo estaba celebrando junto a mis compañeros porque Montero tapó el penalti, pero en ese momento me di cuenta que seguía yo, así que me fui caminando hasta el área. Yo apenas veía que Álvaro me hablaba y me decía cosas, pero yo no le entendía”, dijo Vásquez.

Y agregó: “Ya cuando me entregó el balón, me dijo que lo hiciera por mis hijas, por mi familia y por toda la gente, pero lo que me sorprendió fue cuando me dijo “yo no voy a tapar más penaltis, así que tienes que meterlo””.

Ese momento causó gracia en el auditorio. “Me tomé confianza y le pegué cruzado y bueno, aún recuerdo el sonido de la malla“, dijo Vásquez, con lágrimas en los ojos.

Cabe destacar que en esa tanda de penaltis, Millonarios se impuso por 3-2, anotando Jorge Arias, Juan Carlos Pereira y Larry Vásquez, mientras que por parte de Nacional fallaron Dorlan Pabón, Cristian Zapata y Jarlan Barrera.

Con ese título, Millonarios consiguió su estrella número 16 y se ubicó así a solo un campeonato, justamente, de Nacional, que tiene 17.

