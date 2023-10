Según Francisco Vélez, periodista de ESPN, Hubert Bodhert es una de las opciones que tienen las directivas del Atlético Bucaramanga para asumir la dirección técnica del equipo el próximo año.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), ‘Pacho’ Vélez informó que el técnico cartagenero está en el llavero del cuadro ‘leopardo’ junto al venezolano Francesco Stifano, quien es recordado en el país por dirigir a Águilas Doradas entre 2019 y 2021.

Tal y como informó el comunicador, en las próximas horas, Bucaramanga, que aún tiene la esperanza de clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre de 2023, definirá quién será el encargado de dirigir el proyecto de 2024, el cual tiene como objetivo pelear por la Liga, Copa y aumentar la diferencia en la tabla del promedio.

Los Dt Hubert Bodher y él venezolano Francesco Stifano en la mira del @ABucaramanga. Se vienen horas de definición para en banco leopardo para el 2024. — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) October 25, 2023

Hubert Bodhert y la pelea con Wilson Morelo en Independiente Santa Fe

Hubert Bodhert fue despedido de Santa Fe luego de caer goleado por 0-5 ante Águilas Doradas, en lo que dejó a la vista una pelea entre el entonces entrenador y el referente cardenal Wilson Morelo, quien no fue tenido en cuenta por el cartagenero para este semestre y terminó fichando por el club antioqueño.

Y es que en el juego que se disputó en El Campín, Morelo anotó uno de los cinco tantos y se lo celebró a Bodhert, a quien culpó de provocar su salida del club de sus amores.

“Cuando marqué el gol, cuando lo celebré, lo que se me vino a la mente fue el técnico cuando me bajó el dedo y dice, ‘no voy a contar con él’. En su momento me pareció injusto, pero me fui para Medellín callado, no tuve problema con nada. No puedo ser hipócrita en decir que cuando celebro el gol no lo estoy haciendo por él. Pero como es la vida, él se va del club, a mí la gente me corea, me quiere, todo se puso en orden, todo, absolutamente todo, pero sí, la celebración fue para el señor Bodhert”, dijo el delantero en AS Colombia.

Ante ello, Bodhert no se quedó callado y en diálogo con Win Sports calmó los ánimos al indicar que nuca tuvo problemas con Wilson Morelo, considerando que estuvo bien su celebración, teniendo en cuenta que es un futbolista que vive del gol.

“Su anotación debe celebrarla porque cada vez que un delantero hace un gol debe festejarlo. No entiendo por qué no”, precisó.

