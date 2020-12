green

Lo que supo el medio es que la Selección de Chile “no ve con malos ojos” que su actual director técnico salga y ellos puedan empezar el 2021 con otro entrenador que los lleve al Mundial de Qatar 2022.

Es más, en el artículo se lee que Reinaldo Rueda ya informó que recibió una oferta de la Selección Colombia de ser su nuevo director técnico, luego de la salida de Carlos Queiroz.

“Ya avisó a la Anfp que está estudiando el ofrecimiento de regresar a dirigir a su país”, se lee en La Cuarta.

¿Cómo sería negociación de salida de Reinaldo Rueda con Chile?

La publicación también aseguró que el retiro del entrenador de Chile se daría “en los mejores términos”.

Tanto estarían dispuestos a negociar que el medio hasta indica que a Reinaldo Rueda no le cobrarían ni un peso por su salida.

“En la Anfp no le pondrán trabas si el DT quiere irse. […] La salida no implicaría pagar la cláusula”, explicó el portal, pero además sugirió que eso tendría que ver con el cambio que querrían de técnico en Chile, pues señaló que allí hasta se pensó en despedir a Reinaldo Rueda, tras los partidos de las eliminatorias al Mundial en noviembre del 2020, y al final no se hizo por la indemnización de cerca de 2 millones de dólares que habría que tenido que pagarle.

¿Quién será el técnico de la Selección Colombia?

Aparte de Reinaldo Rueda, otro de los nombres que más sonó para reemplazar a Carlos Queiroz fue el de José Néstor Pékerman. Sin embargo, con el paso de los días ese nombre fue perdiendo fuerza, al punto que periodistas deportivos como César Augusto Londoño dijeron que ya había que descartarlo.

Los otros técnicos que se han barajado entre los opcionados son casi todos nacionales, como se puede ver a continuación, aunque también alcanzaron a sonar algunos del extranjero como Marcelo Gallardo, que ya estaría descartado: