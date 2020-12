green

En palabras entregadas al programa ‘El alargue’, de Caracol Radio, el bogotano responsabilizó al plantel de futbolistas que perdió 0-3 ante Uruguay y 6-1 frente a Ecuador en la Eliminatoria suramericana, goleadas que derivaron en la salida del entrenador del combinado ‘cafetero’.

“Llega Carlos Queiroz, cambia la mentalidad, la exigencia en los trabajos, busca que el futbolista quiera salir campeón con órdenes diferentes, no le gusta la mediocridad y termina pagando los platos rotos en 2 partidos”, señaló a modo de queja inicialmente.

Y agregó: “Esa es una muestra clara de que los jugadores tuvieron incidencia en esas 2 fechas para que los resultados se dieran como se dieron”.

Luego, dijo que él no haría eso: “Yo como jugador nunca tuve ese pensamiento de querer algo así porque queda mal mi imagen y acá quedaron mal todos los jugadores, no Queiroz”.

Pero después fue más duro con sus críticas al decir que no hubo voluntad de la plantilla para hacer las cosas bien.

“Así el entrenador sea Queiroz, a los que les metieron 9 goles en 2 partidos fueron a los jugadores que hicieron el oso y ese es el peor problema, que los jugadores no quieran”, aseveró.

Además, expresó que por la mentalidad que hay en los futbolistas del país, la Selección Colombia aún no merece contar con un estratega de quilates: “Sé que no es fácil adaptarse a una cultura europea, que es lo que trajo Queiroz, y a un régimen diferente, por eso creo que estamos lejos todavía de tener un entrenador así en nuestra Selección”.

Incluso, se atrevió a indicar que la historia se podría repetir con el nuevo timonel que sea nombrado, pues apuntó que los jugadores le podrían volver a hacer lo mismo que a Queiroz.

“Creo que un extranjero con exigencia es fundamental y si hay un colombiano con hoja de vida como las de Reinaldo Rueda o Juan Carlos Osorio, que son exigentes, pueden llegar a la Selección, pero deben tener los pantalones bien puestos para no dejar que el camerino les dañe el trabajo que vienen a realizar, que fue lo que lastimosamente le pasó a Queiroz”, enfatizó.

No a Pékerman para la Selección Colombia

Por último, Rafael Robayo se negó a que José Pékerman regrese al elenco tricolor: “Pékerman no me convenció porque en el mejor momento de nuestros jugadores no fue capaz de llevarlos a una final y Croacia con una selección inferior fue a la final del mundo. Nos faltó un entrenador de mayor jerarquía”.