A partir del próximo primero de julio, el mundo podrá presenciar la edición número 110 del Tour de Francia, la carrera de ciclismo más difícil y llamativa del planeta, ya que tiene una historia importante y una mística única.

Esta será la segunda gran vuelta del año, luego del Giro de Italia y antes de la Vuelta España, que tiene altas expectativas debido a que tendrá a varios de los mejores ciclistas del mundo compitiendo por las montañas francesas para entrar a los libros de historia de este deporte.

Una de las características que tiene esta competencia en particular es el tema de los colores en sus camisetas, los cuales caracterizan a los líderes de la competencia en la clasificación general, al líder entre los jóvenes, líder de puntos y líder de la montaña.

Esto, además de ser un orgullo, también sirve para que en el pelotón se puedan identificar a los favoritos de manera más sencilla, debido a que ningún equipo tiene uniformes parecidos a los de los líderes.

La camiseta más importante es la de color amarillo, ya que es la que identifica al líder de la clasificación general. Según la página Marchas y rutas, este uniforme se creó en 1919 en referencia al papel amarillo del periódico L’Auto.

Normalmente esta camiseta pasa por varios ciclistas mientras avanzan las etapas, pero el importante es el que llega a la tercera semana con ella en su poder. Para Colombia, la más valiosa fue la de Egan Bernal, ya que ha sido el único deportista nacional en ganar esta importante carrera en la historia.

Por otro lado, la camiseta verde es la que identifica al ganador por puntos. Cada vez que termina una etapa, la organización reparte puntos entre los ganadores de la siguiente manera: más puntos si la etapa es plana, un poco menos si es intermedia, menos aún si es de montaña y mínimo en las etapas contrarreloj. Por esto, los que la visten suelen ser los velocistas y, al no ser la especialidad de los colombianos, pocos la han tenido.

La tercera camiseta es la blanca, la cual identifica al mejor joven de la competencia, es decir, el que tenga máximo 25 años para el 31 de diciembre de ese año. Fue creada en 1975, según la página, y la han vestido Nairo Quintana y Egan Bernal, quienes en 2015 y en 2019, respectivamente, quedaron también en el podio general.

La cuarta y última camiseta es una de las más recordadas por los colombianos. Es la blanca con puntos rojos y se le entrega al que vaya en la primera posición en la clasificación de montaña. Esta camiseta es de las más recordadas porque la vistió Nairo Quintana en varias oportunidades, pero antes también la había hecho icónica ‘Lucho’ Herrera. De hecho, Café de Colombia fue la patrocinadora de este maillot en distintas ocasiones.

Esta fue una de las etapas más importantes en la historia del ciclismo colombiano, con la victoria de Fabio Parra y la segunda posición de ‘Lucho’ Herrera, quien vestía dicha camiseta:

Por lo pronto, hay cinco colombianos confirmados para participar en la segunda gran vuelta de la temporada, que se correrá del primero al 23 de julio. Los primeros fueron Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez del Ineos.

