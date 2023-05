El momento del Cali no es para nada favorable. Después del título que ganó en 2021, tuvo un bache deportivo que lo dejó en las últimas posiciones en los dos torneos de 2022 y, este año, el tema del descenso ya preocupa a los hinchas ‘azucareros’.

(Ver también: Crisis en el Valle: Guimaraes, con un pie fuera del América y Cali no entrenó)

Sin embargo, más allá del tema deportivo, lo más preocupante es lo económico, ya que el equipo está endeudado con entidades bancarias y a sus jugadores no les paga hace más de cinco quincenas.

Esto desencadenó en que los futbolistas no participaran en el entrenamiento del martes 16 de mayo y amenazaran con no jugar el último partido de la ronda todos contra todos del primer semestre de la liga colombiana ante el Boyacá Chicó.

Bajo este panorama, el periodista de Caracol Radio Steven Arce publicó un video en sus redes sociales en el que lanzó una preocupante predicción sobre el futuro de la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Steven Arce (@stevenarce)

“Es preocupante que antes del último partido del todos contra todos tengamos la incertidumbre de si el Deportivo Cali contará con sus jugadores para este compromiso porque se les debe a todos varias quincenas”, comenzó explicando el periodista.

“Hay que ver a través del espejo retrovisor que el Deportivo Cali ha derrochado dinero a lo largo de los años sin que nadie hiciese nada, sin un doliente que pusiera un tatequieto a esas administraciones derrochonas”, agregó.

Para Arce, el problema comenzó desde la época en la que Gerardo Pelusso fue técnico, en 2018, cuando tuvo sus primeros endeudamientos. “Se endeudó con bancos que tenían tasas de intereses muy por encima de los créditos vigentes“, explicó.

Además, según el periodista, el problema radica también en el estilo de negocio de la institución, ya que al no ser una sociedad anónima simplemente no llama la atención de inversionistas extranjeros y por eso, mientras no se cambie la razón social, va a ser muy difícil que llegue un empresario a salvar al equipo.

“Hay que hablar también de la dirigencia actual, que además no poder hacer esos cambios, también llenó de ilusión a los hinchas con supuestos rey midas que prometían comprar a la institución y al estadio, pero nada de eso fue verdad”, comentó Arce.

Por su parte, para el periodista, la culpa también la tiene la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, ya que estos sabían de los manejos y los movimientos financieros de la institución, pero no se percataron y tampoco avisaron a tiempo cuando aún se podía hacer algo para que este problema no llegara a niveles tan altos.

Lee También

Preocupante predicción de Steven Arce sobre el Deportivo Cali

Arce alertó a los hinchas afirmando que la situación del equipo ya no es alarmante únicamente por el tema del descenso, sino por la situación económica que ya lo tiene como una empresa inviable de salvar.

“Lo preocupante es que ya no nos quedamos solamente viendo al Deportivo Cali jugando con quién sabe quién, sino de que ya existe la posibilidad de no ver más al equipo com0 institución y lo digo con mucha tristeza y seriedad”, sentenció el comunicador.

Los socios también ven la situación así, según le confirmaron, al explicarle: “Socios del ‘azucarero’ me han dicho que este equipo ya es inviable. Necesitan a alguien que haga algo para salvar a la institución”.

(Ver también: Se le vendría demanda al Deportivo Cali por no pagarle hace meses a una de sus estrellas)

Deportivo Cali en la tabla del descenso

Por lo pronto, a la institución le queda un partido esta temporada frente al Boyacá Chicó. Luego, si la situación se soluciona, los jugadores tendrán unos días de descanso y volverán para preparar el segundo semestre que iniciará, por ahora, el 16 de julio.

En cuanto a la tabla del descenso, los dirigidos por Jorge Luis Pinto marchan 15 con un promedio de 1,22, superando a Jaguares, Alianza Petrolera, Once Caldas, Unión Magdalena y Atlético Huila.