Al sol de hoy, el equipo comandado por el exentrenador de Costa Rica avanzó a octavos de final de la Copa BetPlay y ocupa el puesto 14 en la Liga tras 19 jornadas.

Previo al duelo frente Boyacá Chicó, el entrenador del Cali habló con Zona Libre de Humo Radio, y dio sus impresiones sobre el caminar de su elenco en el rentado local.

“Es un golpe profesional muy duro, un golpe anímico que lo destruye a uno. Nunca me pasó por la cabeza. Al menos con la nómina que tenemos, es lo mínimo que podemos ofrecer. No pedí nunca que fuéramos primeros, pero sí estar en los 8. Y no estar nos golpea. Es duro para nosotros. Para mí y para muchos jugadores, es un golpe que no es fácil pasarlo”, afirmó Pinto, luego de que se le preguntara por quedar fuera de los ocho.