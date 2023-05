Jorge Luis Pinto recibió la orden de no poner más a uno de sus dirigidos de renombre, y este ya tiene fecha de salida del Deportivo Cali.

Como buen entrenador, Jorge Luis Pinto habla sobre sus jugadores y sus novedades. Recientemente, afirmó que Jimmy Congo no hará más parte del equipo, tras una decisión de los empresarios del jugador y el cuerpo administrativo del club caleño.

El último compromiso que este canterano disputó con la casaca del rival acérrimo de América fue el pasado 13 de abril, cuando visitó al Deportivo Independiente Medellín.

En los micrófonos de RCN Radio, Pinto afirmó: “No me gusta decir mentiras. Jimmy Congo solicitó el retiro del equipo. No sé, sus empresarios. O sea que queda libre a partir de un mes”.

Luego de confirmar que Congo no continuará en el plantel verde, sentenció: “Por lo tanto tengo que hablarlo de frente, porque soy así. Tengo orden de no utilizarlo porque es un chico que ya no va a permanecer en el equipo. Está trabajando algunas cosas en los entrenamientos, pero no es un jugador para tener en cuenta. Desgraciadamente tomó esa decisión. No tiene nada que ver con la parte deportiva”.