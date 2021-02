green

Luego de que los jugadores de Millonarios abrazaran a Andrés Román en su llegada de Argentina, Alberto Gamero, técnico del equipo, y Enrique Camacho, presidente, se manifestaron ante los medios que estaban en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

El directivo no pudo dar mucha información sobre lo que pasó con el jugador porque aún no ha tenido ningún tipo de comunicación con los directivos de Boca Juniors, entre los que se encuentra Juan Román Riquelme y Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez, miembros del Consejo de Fútbol de esa institución.

“Yo no sé qué le detectaron. No he hablado nada con Boca. Ellos simplemente señalaron que no había aprobado los procedimientos médicos, pero no conocemos ninguna razón científica ni técnica. Ni siquiera hemos recibido exámenes ni nada que nos permita saber qué ocurrió. No tenemos ningún parte”, aseguró Camacho.

Aunque el máximo directivo de Millonarios no tiene conocimiento de estos resultados, los medios de comunicación en Argentina han manifestado que el futbolista tiene una grave condición médica que le impedirá volver a jugar fútbol, incluso, hasta hubo críticas de un periodista quien expresó su opinión resaltando que desde el ‘xeneize’ obraron de mala fe filtrando lo que, supuestamente, tiene el defensa colombiano.

“No sé cómo se haya obrado. No sé quién filtró los resultados. No sé si son especulaciones. Respeto mucho lo que pueda decir un cuerpo médico como el de Boca, que de acuerdo a lo que dicen no aprobó los exámenes, pero no tenemos ningún detalle”, explicó Camacho.

Lo que no deja de llamar la atención es que hasta el médico de Boca Juniors ha estado pendiente de lo que dice Alberto Gamero porque en una radio colombiana lo criticó a él y a los galenos del equipo, pero no se ha comunicado con el club bogotano.

Le harán exámenes a Andrés Felipe Román

Alberto Gamero aseguró que “armamos una familia y lo recibimos de la misma manera en la que se fue para darle la energía que necesita. Confiando en Dios, nada va a pasar”.

Sin embargo, los próximos días serán muy importantes para definir la carrera del jugador bogotano, pues, según indicó el club, le harán exámenes más detallados para conocer si es cierto el diagnóstico de los argentinos. Este es el comunicado que mostró emitió Millonarios:

El presidente bogotano contó que a Román le harán “una serie de exámenes con la más avanzada tecnología en los aspectos cardiovasculares para revisar a detalle y luego saber qué ocurre” porque no hay ningún tipo de información.

Aunque no dudó en resaltar que él es “un jugador que lleva siete años en el club y nunca ha presentado ninguna falla en los exámenes médicos que se han hecho, ni ha presentado alertas de nada”.

Sobre su futuro no dio ningún parte positivo o negativo porque, dice el directivo, “no se puede suponer nada sin que se le practiquen los exámenes”.

Estas son las declaraciones completas de Enrique Camacho, compartidas por uno de los medios que estuvo presente: