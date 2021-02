“Me pareció una locura y una falta de respeto total que Boca cuente públicamente la afección del jugador”, trinó Martín Líbermán luego de que se cayera el fichaje.

Andrés Felipe Román, bogotano de 22 años de edad, iba a pasar de Millonarios a Boca Juniors por pedido del entrenador Miguel Ángel Russo; sin embargo, en sus exámenes médicos le fue detectada una cardiopatía hipertrófica.

Y destacó que la situación se ventiló “sin el permiso del futbolista” por tratarse de “la salud de un jugador que no le pertenece a Boca”.

Por último, el presentador se puso del lado del lateral, que tendrá que regresar al cuadro azul de Bogotá.

“Mi solidaridad con Andrés Román por lo que sufrió… Fuerza, Román; fuerza, Colombia”.

Andrés Felipe Román será sometido a nuevos estudios en Colombia, pues su afectación podría causarle muerte súbita, según lo han manifestado expertos en la materia.

