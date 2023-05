Después de días de especulaciones, discusiones y todo tipo de opiniones, Millonarios anunció oficialmente que Óscar Cortés no estará disponible para jugar con la Selección Colombia Sub-20 que afrontará el Mundial de la categoría en Argentina. Y así como hay puntos de vista a favor, también hay otros que están en contra de la decisión de los directivos azules.

En un principio, la FIFA no obliga a que los clubes presten a sus jugadores y ya hay casos en todo el mundo que han dado a conocer su negativa a diferentes selecciones nacionales, después de tanta incertidumbre por este evento. Pero también se menciona que, siendo un equipo del fútbol local, no debería tomar estas medidas en perjuicio del resultado deportivo que puede tener la representación nacional.

Pero más allá de las críticas de los hinchas del común, de equipos rivales y del mismo club ‘embajador’, los periodistas deportivos han tomado posiciones divididas, con una gran mayoría señala como indebido y negativo lo anunciado. Sobre todo, cuando el mundo ya elogia y destaca al jugador por su talento.

Con la polémica por las declaraciones de Alberto Gamero debido a su reclamo al árbitro y al VAR en el gol que le marcó Junior a Millonarios el pasado fin de semana, ya había un sector de periodistas que estaban cuestionando al azul. Y ahora, con este tema tan complicado, encontraron más argumentos y razones para señalarlos.

Gran parte de los comunicadores, no todos, son de otras ciudades diferentes a Bogotá y defienden a ‘la tricolor’ por encima de cualquier cosa. Así lo escribió Fabio Poveda, periodista de Blu Radio y Directv Sports: “Me parece una decisión muy equivocada. ¡La Selección está por encima de todo!”.

