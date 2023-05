El partido entre Junior y Millonarios se resolvió con una viveza de los locales y gran desconcentración de la visita, modificando bastante la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 1-2023. Sin embargo, Alberto Gamero se quejó por lo que ocurrió con los jueces en la jugada previa al gol Luis ‘el Chino’ Sandoval y sus reclamos dieron para duras respuestas.

Según el samario, normalmente los tiros de esquina no se cobran rápido cuando sale el balón, ya que siempre están revisando algo en el VAR, sistema que también ha motivado críticas del técnico de Nacional. Pero en esta oportunidad no hubo ninguna pausa, el cobro veloz de Léider Berrío tomó desconcentrados a los de Bogotá y la acción terminó con el tanto definitivo:

“De los árbitros, muy poco hablo, pero le dije al cuarto árbitro –quiero ver cuántas veces, en Colombia, están cobrando los tiros de esquina apenas sale el balón. Siempre están mirando algo y los jueces de línea se paran para que no cobre–. Esta vez no hubo eso. Y en el segundo tiempo Montero iba a sacar y –pare–, no había pasado nada. Eso es lo que me molesta”.