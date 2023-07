Atlético Nacional no solo perdió la final de la Liga BetPlay I-2023 con Millonarios y el partido final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 contra el limitado Patronato de Argentina. Esos resultados aumentaron la división que hay entre la directiva del club y la afición, pero también ha dado para que la prensa apunte duro al verde paisa.

Pero si en la cancha las cosas no se han dado bien, las decisiones que se toman en las oficinas, las declaraciones que se dan desde la parte dirigencial y el manejo de las comunicaciones no es nada positivo. Y así lo dejó entender el periodista Diego Rueda, durante ‘Tarde deportiva’ de Caracol Radio del domingo 23 de julio, analizando las respuestas de Mauricio Navarro en una entrevista que dio al diario El Colombiano de Medellín.

Duras reacciones por respuestas del presidente de Nacional

En el mencionado espacio radial, el comunicador cundinamarqués empezó su intervención así: “Estábamos escuchando una entrevista que le dio Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, al diario El Colombiano”. Y sin dar mayores explicaciones, empezó a parafrasear las respuestas de Navarro y a dar una opinión, con sarcasmo o crítica, obviamente mostrando su postura contraria a lo que respondió el directivo.

“Da Costa: El mejor delantero en los entrenamientos”, dijo Rueda en serio, para después soltar el tono sarcástico: “Maravilloso, maravilloso”. Esto mismo hizo con otra de las respuestas, primero parafraseando e interpretando las palabras del presidente del ‘Verdolaga’: “Sebastián Gómez: No está en venta, pero el mercado hace que lo vendan“, para después sacar su crítica: “Maravilloso, maravilloso [sarcasmo]. Pero si no tengo algo en venta, no lo está ni por uno ni por otro lado”.

Y la fórmula se repitió: “Danovis Banguero: Tremendo jugador, pero tenemos 3 y hay que dejarlo ir”, para después sacar el sarcasmo: “Maravilloso, maravilloso, tremendo jugador”. Y en una de las frases más cortas, pero fuertes, Diego Rueda afirmó que Mauricio Navarro dijo: “Es lo mismo ser segundo que primero”, para volver a usar palabras de elogio en tono irónico: “¡Una maravilla!”.

El tema le quedó gustando al periodista, que volvió a mencionar una de las ideas del directivo de Nacional: “No hay que hacerle muchos cambios al equipo, porque terminó bien en la final”, para después poner en frente la realidad de lo que pasa con el club: “Y ya van 12 afuera”.

Sobre otro de los temas polémicos, el nombramiento de Amaral como director técnico, a pesar de que llegó como asistente de Paulo Autuori y este se fue de forma sorpresiva, Diego Rueda dijo al diario El Colombiano:

“Los jugadores lo quieren mucho [a Amaral]… Lo dejan por el ambiente familiar. Eso es necesario y es bueno, pero esto es con resultados”.

Después de la participación y opinión de otros integrantes del programa de Caracol Radio, con otro tono y explicando que el presidente no tiene el peso que muchos le dan en el club verde, Rueda expresó: “Como él [Navarro] dice: ‘En Nacional es la misma junta directiva del año 2016, ellos son los que mandan, no el presidente'”.

Y todo esto terminó con una afirmación que resume lo que el periodista y muchas otras personas creen sobre la situación del equipo con más títulos del fútbol colombiano:

“Vamos mal en Atlético Nacional por la manera como se está manejando uno de los equipos grandes de nuestro país… Solo son cosas que uno encuentra en las notas del presidente del cuadro Atlético Nacional”.

Y es que, justamente, en una entrevista con Diego Rueda se había dado la ratificación de Autuori como técnico de Nacional para el segundo semestre del año 2023. Sin imaginar que medio día después se iba a anunciar la salida del brasileño, sin dar razones o argumentos de peso.