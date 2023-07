René Higuita fue uno de los futbolistas más icónicos de la época de los 80 y 90 en el fútbol colombiano y en el mismo seleccionado de Colombia. Pero, él mismo fue uno de los que más fue relacionado con los llamados capos de la mafia, puntualmente con el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, y hasta estuvo en la cárcel por hechos bastante discutibles.

Pues ahora, en medio de un proceso legal que atraviesa por el negocio que hizo con una propiedad, ‘el Loco’ habló claro y quiso dar luces sobre lo que muchos especulan y hablan. Pero volvió a ratificar cosas de su vida que fueron públicas y que lo llevaron a estar en escándalos de todo tipo.

En entrevista para revista Semana, Higuita empezó hablando del caso de una propiedad que resultó ser propiedad de un hombre que tenía relación con el narcotraficante mencionado. Pero cuando llegó el punto de hablar de la cercanía que tuvo con Escobar, separó todo y dio detalles que quisiera que se supieran.

El problema de René Higuita y una mansión que no disfrutó

Se sabe que en este momento la propiedad, ubicada en El Poblado de Medellín, está abandonada y en poder de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) por haberse probado que era propiedad de Gerardo Moncada Cuartas, calificado como socio de Pablo Escobar. Según Higuita, la adquirió por medio de una persona de confianza que es padrino de su hijo, y la pagó con 2 apartamentos que estaban valorados en 300 millones de pesos cada uno.

Después de 4 años de vivir en esa casa con piscina, como él la había soñado para su familia, llegó la demanda y él dejó seguir el proceso. Según René, la Fiscalía General lo señala de estafa y él no solo perdió la propiedad, sino que no se reconocen los 2 apartamentos que habría dado como pago, por eso resaltó en la entrevista: “Se me van mis sueños y quedo defendiéndome, casi que en la calle… Yo entrego legalmente y a mí no me entregan lega [la mansión]”.

En muchas idas y vueltas, René Higuita y su familia habría sido víctimas de un atentado con granada, ya que una de las supuestas dueñas de la casa había intentado pedirle cerca de 500 millones y él le dice que contestó: “deme 300 millones [de uno de los apartamentos] y se queda con la casa”. La respuesta habría sido ese acto en contra de su vida y de los suyos.

Higuita contó que arrendó la casa varias veces, pero cuando empezó el proceso más fuerte de la Fiscalía, la propiedad quedó abandonada y ahora está desvalijada. Pero espera ganar en la justicia, recuperar la casa y reconstruirla, para que sea la que soñó en su momento.

René Higuita y la relación que hacen con Pablo Escobar

Sobre Gerardo Moncada, René Higuita se mantiene y es firme: “No lo conocí… Yo he reconocido mis equivocaciones y a mis amigos”. Y por eso recordó lo que pasó en la cárcel ‘La Catedral’ visitando a Pablo Escobar: “Fui a ‘La Catedral’ y siempre lo he repetido, si a uno le dan amor, uno tiene que devolver ese amor y dar ese amor… En la oportunidad que fui, salgo y me preguntan: ‘¿Usted es amigo de Pablo Escobar’?’, y yo digo que sí, cuando todos lo habían negado”.

Sin embargo, dijo que todo lo llevaron por el lado de los rumores y por eso fue enfático en decir que conoció al extinto narcotraficante como senador y después se habría enterado de sus demás actividades: “Cuando conocimos a Pablo, era congresista, después lo llevan a la cárcel y todo el mundo conoce sus otras actividades. Lo empiezan a negar los que realmente lo conocían. Y nosotros, que de pronto no [lo conocían tanto], consideramos el valor de los amigos, y lo reconocimos”.

Por ese episodio, ‘el Loco’ explica: “En ese momento [dijeron que] yo era el mejor amigo”. Y volviendo al tema de la propiedad y el problema legal, el exportero dijo:

“Cuando me pregunta de los Moncada, me quedaría muy fácil decirlo [que los conoció]. Pero a Pablo sí lo conocí, con Pablo estuve en ‘La Catedral’, pero uno dice: ‘¿Qué tiene que ver Pablo en este proceso?'”.

Y apuntando a los que sentencian por simples rumores, René recordó: “Muchos decían: ‘Esa casa se la dio Pablo’ y entonces ¿mis apartamentos qué?”. Además, confrontó a los que dicen que es culpable de cosas ilegales: “Si yo tuviera algo [ilegal], no estaría dando la cara, ya me hubieran condenado por narcotráfico, por lavado de dólares o, por el lado contrario, estaría siendo un político, como lo conocí [a Escobar]”.

Higuita pide que no juzguen a nadie por lo que hacen los amigos

A pesar de que René Higuita negó que fuera amigo cercano de Pablo Escobar, pidió que no condenen a nadie por sus amistades:

“No tiene que ver que sea amigo de ‘X’ o de ‘Y’ persona, tiene que ver con la conciencia y cómo se está manejando el país, no solo de ahora. Se está manejando a punta de rumores y especulaciones… Que cada cual responda por sus actos, si me van a juzgar porque soy amigo de Pablo Escobar, por rumores, estoy pagando esa amistad y la voy a seguir pagando”

Para cerrar la idea que quería aclarar, el exportero de la Selección Colombia dijo con mucha seriedad: “Pablo Escobar no solamente pagó con la cárcel, pagó con la vida sus errores y sus actos” y por eso habló de personas que pagan por los errores y decisiones de otros: “No quiere decir que lo que ellos [los amigos] estén haciendo, uno lo está haciendo”.

Y ratificando que siempre ha actuado de buena fe, incluyendo el negocio de la mencionada mansión, ‘el Loco’ Higuita puso un ejemplo de lo que pasa con él: