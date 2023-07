René Higuita es considerado uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol colombiano, debido a sus atajadas, goles y locuras dentro del campo de juego.

Sin embargo, al ‘Loco’ también lo reconocen por su físico, sobre todo, por su melena crespa de color negro, que se hizo popular en los finales de los 80 y principios de los 90.

Y es que, con el pasar de los años, el también ídolo de Atlético Nacional, que hace poco contó el problema que tiene con un predio en El Poblado (Medellín), sigue luciendo su frondosa cabellera, provocando curiosidad entre los fanáticos que se preguntan cómo hace para mantener el pelo vivo y reluciente.

René Higuita reveló secreto para mantener sus crespos

Durante una entrevista con ‘Juanpis González’, el exarquero de 56 años reveló que usa Jabón Rey para mantener los crespos perfectos y brillantes, causando el asombro del público y el comediante, quienes se esperaban una respuesta más sofisticada.

No obstante, Higuita, fiel a su estilo, detalló que usa el popular producto con frecuencia y que a veces completa el cuidado de su cabello con un bálsamo para mantenerlo saludable.

“Jabón Rey y ya. De pronto me hecho algún bálsamo”, precisó el exfutbolista.

Finalmente, el exportero recordó la vez que se cortó el cabello por una apuesta en la aceptó motilarse si la Selección Colombia no quedaba campeona de la Copa América de 2019.

“La vez que me motilé fue porque hice una publicidad para una casa de apuestas, en la que la apuesta era que si Colombia quedaba campeón, yo no me motilaba”, concluyó.