René Higuita, famoso por la jugada del ‘escorpión’ en el estadio de Wembley, Inglaterra, se refirió al tema en una distendida entrevista con ‘Juanpis González’, personaje interpretado por el cómico Alejandro Riaño.

En el dialogo, el portero de la escuadra ‘cafetera’ en el Mundial de Italia, comentó cómo fue su vínculo con Pablo Escobar, mafioso de los años 90 al que visitó cuando este estaba en prisión.

Sin embargo, no entró en detalles sobre hasta dónde llegaban sus estrechez con el jefe del Cartel de Medellín, pues solo se limitó a decir que lo vio por una particular iniciativa, pese a que aseguró no sostener amistad con él.

De hecho, en la actualidad tiene un problema judicial por una mansión que compró hace 30 años y que está en proceso de extinción de dominio por haber sido un bien de cuestionado pasado.

René Higuita y su relación con Pablo Escobar: “Como de la familia”

“Yo estuve en La Catedral [cárcel que el mafioso construyó] y en esos momentos era como un delito ir donde un personaje que había estado con muchos políticos y que también fue político, pero resulta que ya nadie lo conocía”, relató inicialmente.

En ese sentido, añadió que sintió cierta compasión y que eso lo motivó a ir a ese lugar: “Yo estaba arriba, bien, en Selección, y dije: ‘Dios mío, esto no puede ser así’. Y voy y lo visito”.

Luego, contó por qué explotó el escándalo: “A la salida, me dice una de las cadenas nacionales que si Pablo era amigo mío y yo dije que “sí”. Después salió el titular: ‘Pablo Escobar, amigo de Higuita’”.

Y continuó: “Desde ese momento quedé como el ‘amigo íntimo de Pablo’ y eso casi ocasiona que me saquen de la Selección Colombia”.

Lo cierto fue que no escondió que sus lazos con la familia Escobar siguen hasta hoy con alta cercanía.

“Prácticamente sí soy como de la familia, soy muy amigo porque me empezaron a querer y a respetar, empezando por doña Hermilda [madre] y don Roberto [abuelo]”, indicó.

Finalmente, apuntó que no oculta a sus amistades y que pese a lo que haga cada cual, no se atreve a señalar debido a que su condición de ídolo lo lleva a entregarse a sus admiradores.

“Es que muchos niegan a los amigos y la gente que está en la cárcel necesita apoyo, aunque cada quien es responsable de sus actos… Yo no soy quién para juzgar”, cerró.

En video, las palabras de René Higuita (minuto 51:38):