El legendario arquero de la Selección Colombia y Atlético Nacional René Higuita lleva casi tres décadas buscando demostrar que la casa que compró en El Poblado y resultó vinculada con presuntos testaferros del Cartel de Medellín la adquirió de buena fe. En entrevista con EL COLOMBIANO cuenta su versión de cómo se metió en este lío judicial. Comienza quejándose de la lentitud del proceso y de los traslados que ha tenido el caso, primero a Bogotá y ahora a Montería.

¿A Montería?

Según datos que le pregunto a la abogada, es como por la congestión, creo que toda Colombia está congestionado y buscan facilidades para unas cosas y a mí también me queda más fácil defenderme acá. Ya es en Montería y uno dice, bueno, no falta sino que también le adjudiquen la casa a otra persona de Montería para ajustar las dudas que tengo ante la SAE, que la verdad no sé esos predios a dónde van y por lo que veo parece que esos predios se están volviendo otra manera de corrupción de esta institución.

¿Cuánto tiempo disfrutó de la casa?

Estuve más o menos cuatro o cinco años, desde 1992 a 1996, no recuerdo muy bien; lo cierto es que cuando ya recibo la citación empiezo a defenderme de la demanda. También recibo amenazas y prácticamente con estas yo doy un paso al costado y me vengo para Guarne, pero sigo con el proceso. En los primeros días de eso yo decía: Cómo me voy a ir si el tema está en fiscalía y el día en que Fiscalía resuelva que eso no es mío me voy, pero en algún momento también me tiraron una granada.

¿Cómo y por qué compró la casa?

Normalmente, era como muy dedicado a mi trabajo y en esos negocios no me metía y aquí no fue la excepción. Cuando esto me sucede traté de organizarme mucho mejor. El negocio me lo hace Campo Elías Meneses, un compadre, con la señora Vicky que era la representante de los dueños de la casa. Yo estaba en concentración de Nacional en Llanogrande, en pleno apogeo de Copa y él llegó para firmar los documentos. El negocio fue que yo di dos apartamentos, uno por el estadio y otro de Los Delfines, de Cartagena. Cuando me llega la demanda sobre la estafa, prácticamente me estaban estafando y salió como que yo era el que estaba estafando. Ahí comenzó el proceso jurídico.

¿No le suena raro que los dueños anteriores compraran la casa en 32’941.000 pesos y se la vendieran a usted por 33 millones cerrados, como quien dice que compraron huevos para vender huevos?

Me vengo a desayunar, apenas me estoy dando cuenta de ese precio. El compadre mío después hace la aclaración de que habían entregado dos apartamentos pero también me pone a dudar porque dice que pagó en efectivo, tal vez él sí sabía de esos precios. Yo nunca supe que esos eran los precios que se estaban manejando y Campo tampoco me dijo eso, y en la permuta, porque él, después de dos años de no entregar la documentación, me dijo: Vea que no le he robado nada, aquí tengo la permuta y el abogado me dice vamos a tomarle una declaración a Campo Elías, para que rectifique que él pagó fue con apartamentos. O sea que en el negocio que hizo de pronto lo hizo con el conocimiento de venta en efectivo. Me vengo a desayunar, es que yo no compré con efectivo y es otra inconsistencia.

¿Sabía de la relación del predio con Gerardo Moncada, el del cartel de Medellín?

Yo no sabía de esa relación con los Moncada; de hecho, en algún momento se complica no sé si es porque a Campo Elías lo llaman de fiscalía y él dice que el bien lo había conseguido con efectivo, luego hablo con él y le reprocho que yo tenía era los apartamentos, y tal vez por miedo no dijo nada; después se retractó y entregaron todas las permutas del negocio que se había hecho. A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral, pero a los Moncada o a los Galeano no. Es más, el señor Campo Elías que hace el negocio, arregla con una señora María Victoria y esa señora como que no alcanzó a dar una declaración porque como que la mataron o se murió. En el proceso se vino a saber que los dueños eran testaferros y ¿nosotros cómo lo íbamos a saber?

¿Y conocía a Gustavo Cuartas Rendón, que figuró como dueño del inmueble?

No sé si sería el marido de la señora Alba (con la que Campo Elías tramitó el negocio). Después, algún día me llama un muchacho “Lengua” y me dice: René lo llamo porque la casa que estaba en litigio es de mi tía, ella tiene no sé cuántas propiedades, pero ninguna de esas son de ella y que como yo había ganado el caso le colaborara con alguna cosita a ella. En algún momento, creo que el marido de esa señora Alba muere y ella es la que queda ahí, pero después me doy cuenta que ese señor es testaferro. En esas, ellos me dicen: deme 500 millones y yo le digo que lo más justo es que ellos me den a mi 300 millones que valen los apartamentos; y como a la semana me tiran una granada en la casa. Después un amigo me dice que era que yo les había quedado de dar 500 millones a ellos. Yo no sé en qué momento me metieron a mí en este lio y resulto metiendo un dinero que no sé si lo voy a ganar o a perder. Yo andaba despreocupado y siempre me han gustado las cosas legales, pero en ese momento comencé a aterrizar y a cuidar más mis cosas.

¿Qué contacto ha tenido con la SAE?

Lo que conozco es que mientras nosotros estamos en este pleito jurídico con la fiscalía llega un momento en que estamos en la SAE. La SAE con lo de la tutela está mostrando que no quiere devolver la casa. Y según lo que tengo entendido puede negociar entonces cómo seguimos en el proceso. Yo sobre esto tengo más preguntas que respuestas.

Ese era un tiempo en que el narcotráfico se metió en el fútbol. ¿Ustedes como jugadores no lo notaban?

Nunca notamos eso, como los demás y el América ganaba mucho y quedó campeón y con una cantidad de jugadores, se decía eso, pero nunca se nos pasó, por ejemplo que se negociara con árbitros y mucho menos en la parte de nosotros, cuando empiezan a decir que Pablo tenía algo que ver con Nacional.