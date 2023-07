Esta semana, el exguardameta de la Selección Colombia compartió en sus redes sociales la preocupación que tenía respecto a la gestión que está llevando a cabo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con un predio suyo, el cual está situado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

De acuerdo con el antioqueño, el terreno —que está avaluado en unos 1.500 millones de pesos— está en proceso de extinción de dominio desde hace unos 30 años y es la hora en la que no le han dado respuesta.

Y es después de habitarla alrededor de 6 años a René Higuita le notificaron que la propiedad estaba en dicho proceso, ya que perteneció a William Moncada Cuartas, miembro del ‘Cartel de Medellín’.

René Higuita dio detalles de mansión que compró en Medellín

Este sábado, el antioqueño habló en ‘La red’ y recordó cómo fue que compró la propiedad. Según él, lo hizo de buena fe sin imaginarse lo que le podría ocurrir con el paso de los años.

“Yo tengo un amigo, Campo Elías, compadre de mi hijo Andrés René, una persona de confianza y le dije que tenía dos apartamentos, pero que tenía ganas de vivir en una casa y que ojalá fuera con piscina. Me mostró dos casas y me quedé con la de El Poblado. Eso fue por allá por los 90 y firme las escrituras”, narró en el programa de chismes.

En su versión, Higuita mencionó que después de unos años le llegó una demanda de los dueños de la casa, por lo que desde ese momento comenzaron los problemas para él.

“Estaba en Copa Libertadores. Yo recuerdo que estábamos concentrados por Llano Grande y no fui a ninguna notaría. Allá me llevaron los papeles con la señora que estaba haciendo el negocio y mi amigo me hizo firmarlos y listo. Cuando a mí me llamaron de la Fiscalía no entendía porque los impuestos y todo lo demás llegaba a nombre mío y de mi esposa”, agregó en el mismo espacio.

Y es que ese lío desencadenó diferentes inconvenientes para él y su familia, por lo que tuvo que abandonar el terreno —que actualmente luce descuidado y lleno de grafitis—.

“Después tuve una cantidad de líos, hasta una granada en algún momento me tiraron y yo no sabía por qué. Por un tiempo se alquiló y después ya no hubo como sostenerla y la casa quedó desamparada. Se me robaron las puertas, el piso y hasta los cables de la luz”, comentó Higuita.

El exarquero les hizo un llamado a las autoridades para que le den celeridad a su proceso para poder intervenir en la propiedad que compró de buena fe.

“Yo pido que se haga justicia, que yo soy en este proceso un tercero de buena fe donde yo invertí. La Fiscalía sabe que invertí con dineros lícitos y está sustentado. Siempre tuve la aspiración de tener una casita y darle un hogar a mi esposa y mis hijos. Mi patrimonio está en manos de ellos”, concluyó.