El presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dialogó con EL COLOMBIANO sobre la planeación de este semestre y, sin evadir ninguna pregunta, tocó todos los temas de los que quieren saber los hinchas ‘Verdolagas’.

¿Cómo ha sido la planeación de este semestre?

“Han sido días duros y difíciles, porque la derrota con Millonarios a todos nos dolió y nos va a doler mucho tiempo por lo que representaba esa serie para nosotros y para los hinchas de Nacional. Simplemente, con la salida del profe Autuori, lo que hemos querido es ratificar todo el plan de trabajo, el mismo proyecto y no modificarlo”.

¿Qué analizaron para determinar la continuidad de Amaral como técnico en propiedad?

“Vimos en las prácticas mucha camaradería e integración. Es una persona muy abierta a los jugadores y nosotros los escuchamos y, ellos, en su gran mayoría, nos recomendaron la continuidad de Amaral. Dicen que ven al equipo más ofensivo, en campo rival, proyectando más los laterales, pensando más en un juego propositivo. Nacional es un equipo que históricamente juega más a proponer que a defender y seguramente eso les ha gustado a los jugadores que estuvieron de acuerdo en darle continuidad al trabajo, con unas mejoras que pretendemos implementar”.

En el primer semestre la mayoría de refuerzos respondieron, con excepciones como la de Da Costa, ¿cómo no equivocarse en este con los dos jugadores que llegan?

“Vi que se habló mucho de malas contrataciones de Nacional en el primer semestre y nosotros trajimos 7 jugadores. A excepción de Da Costa todos han rendido, aunque esperamos que el nivel de Jader (Gentil) mejore. Antes nadie conocía a Felipe Aguirre y hoy lo piden como capitán. Si de 7 rindieron 5, es casi el 80 por ciento. Para la llegada de Maxi Cantera y de Eric Ramírez hicimos un análisis detallado, sobre todo de su presente, esperamos que rindan, pero eso no lo garantiza nadie”.

¿Qué buscan cuando contratan?

“Que los jugadores cuando vengan del exterior lo hagan en lo posible con una posición familiar definida, con su esposa e hijos, porque hemos visto que esta ciudad no es fácil de llevar y eso le pasó factura a Da Costa y también en casos anteriores que no voy a mencionar, pero hemos tratado de evolucionar en eso”.

¿Qué los convenció para traer a Maxi Cantera y a Eric Ramírez?

Hemos analizado el recorrido de Cantera y es lo que esperábamos. Tiene presencia en al arco rival, gol y pase gol. Su estructura física nos permite juego aéreo ofensivo y defensivo. Ramírez es un jugador de Selección, ha estado en Europa, en Ucrania, y los goles en ese continente tienen un valor significativo, es un fútbol muy competitivo. Esos dos jugadores, sumados al cambio de actitud que el técnico busca del mediocampo para arriba, nos daría un fútbol más ofensivo como el que el hincha, con razón, pide”.

“Yo veo que todos son médicos, hay gente que dice que hay un dolor en la rodilla, otros que tiene un desgarro grado 3, pero los médicos nuestros están analizando la incapacidad. También han dicho que estará por fuera de 2 a 3 semanas, otros de 3 a 4. En fin, nosotros vamos a comunicar, pero lo haremos cuando tengamos algo definitivo y con certeza. Él ya se hizo un procedimiento que consiste en inyectar plasma rico en plaquetas que ayuda en la cicatrización, estará por fuera unas semanas, aún no sé cuántas, porque eso lo definen los médicos y esperamos tener un comunicado más certero”.

¿Cómo está el caso de Sebastián Gómez?

“Por Sebastián sí hay ofertas de Brasil, pero a Nacional no le satisfacen y quiero ser muy enfático en que no lo estamos vendiendo, es el mercado el que lo está requiriendo. Obvio que en la oferta de Brasil hay una mejora en el salario del jugador y eso le llama la atención. Nosotros estamos tratando de que él nos acompañe, como mínimo este semestre, porque es un momento muy inoportuno para pensar en un reemplazo. No es satisfactorio el monto que nos ofrecen ni la forma en que nos lo quieren pagar, estamos pendientes de ver cómo termina el tema”.

¿Y con Danovis Banguero qué pasó?

“Es un gran profesional, diría que es de los que más me impresiona. Respetuoso, atento al trabajo, preocupado por su parte física, su peso, un buen líder. En ese sentido, nos da mucha tristeza perderlo, pero entendemos que tenemos 4 laterales izquierdos y no podemos quedarnos con todos. A él se le vence el contrato a fin de año y no era fácil su renovación teniendo a Álvaro Angulo, Andrés Salazar y Samuel Velásquez. Era difícil sostener a los 4 y vimos que Danovis tuvo la fortuna de que Águilas le ofreció, no solamente estar este resto de temporada, sino un año más y eso le otorga una estabilidad laboral mayor. Es un gran profesional y le deseamos lo mejor”.

¿Entonces no es cierto que Danovis dañaba el ambiente del equipo, como se dijo en redes?

“No tiene nada que ver con malos momentos en el club, con malos pasajes. Por el contrario, siempre ayudó, miró a los ojos. Mis respetos para él y me le quito el sombrero como profesional. No hay porque ensuciar su imagen”.

¿Jarlan Barrera y Yerson Candelo ya están ubicados?

“Hemos tratado de avanzar, creo que la negociación de Candelo está más cercana, porque a él le restan 6 meses de contrato y a Jarlan año y medio. Estamos analizando el tema, ellos seguramente estarán preocupados por su futuro y buscando una posibilidad en otro club u otro mercado, esperamos tener noticias positivas en los próximos días y les deseamos lo mejor para el futuro”.

¿Es cierto que a Nacional llegó una oferta del grupo Gilinski para comprar al equipo?

“Yo no la conozco. Es cierto que es un grupo que está comprando los activos más importantes del país, pero acá no ha llegado nada”.

¿Cree que hay una campaña para desprestigiar la gestión dirigencial por los errores cometidos?

“No voy a entrar en ese juego, hay gente que puede estar de acuerdo con lo que hacemos y valorarlo, otros no. La afición está en su derecho de exigir lo que cree conveniente para el club y si cree que estamos haciendo mal las cosas, uno tiene que respetar esa opinión. Estamos haciendo todo con un grupo dirigencial muy capaz, que ha dirigido este equipo por años. El hecho de que haya un presidente nuevo no cambia la dirección del equipo ni las políticas que traza la junta, yo simplemente las ejecuto. Esta misma junta directiva fue la que quedó campeona de la Copa Libertadores 2016, no ha cambiado en nada. Hemos tenido una situación económica que hemos tratado de resolver, es lo que uno quiere que el hincha entienda, pero la afición siempre exigirá lo mejor para su equipo”.

¿El resultado de la final incidió mucho en el ambiente?

“Si hubiéramos tenido suerte en un penalti la historia hubiera sido diferente. Si hubiéramos perdido la final por un 3-0 la preocupación sería mayor, claro que la tristeza es la misma porque no ganamos, pero Nacional estuvo 42 minutos campeón y perdimos por penaltis. Es correcto que eso no es consuelo ni sirve de nada, porque lo que sirve es el resultado final”.

¿Rescata usted algo del semestre pasado?

“Si el equipo avanzó a la siguiente fase de Copa Libertadores, llegó a la final de la Liga, ganó la Superliga, algo bueno tuvo que hacer y no tenemos que cambiar todo, toca tratar de mejorar y lo estamos haciendo en cuanto a la conformación del equipo, en la fase ofensiva que es donde vimos carencias colectivas, pero este es un equipo sólido, serio, que pierde pocos partidos”.

¿El gran reto de Amaral es cambiar la forma de juego, más que los resultados?

“Sí, ese también era el reto para Autuori. En el América que dirigió el técnico Gabriel Ochoa y que dominó tanto el torneo en los años 80 casi siempre la figura era el portero Falcioni, hoy, cuando Mier sale figura, dicen que no tenemos equipo, solo arquero. Hay que ser más propositivo, jugar un fútbol más agradable, más ofensivo y que controle los partidos”.

¿Cuáles son los objetivos para este semestre?

“En lo deportivo siempre será pelear los torneos que disputemos. En la liga es una obligación clasificar entre los 8 y pelear el título; en la Copa Betplay queremos superar al América y en la Libertadores pelear con Racing, en una llave muy difícil para ellos y para nosotros. En la parte administrativa seguir teniendo unos índices de mejoría económica que nos permitan hacer las inversiones que queremos”.

¿En qué se han equivocado como directivos?

“De pronto en no generar una mayor cercanía con los hinchas, yo noto que el ambiente en el estadio se ha vuelto muy hostil. Van 5 minutos del partido y si Nacional no ha tenido el control del juego ya el ambiente en la tribuna no es el que uno percibe debería ser. En ese sentidos nos ha faltado trabajar para tener un acercamiento mayor con la hinchada. No queremos enemistad con el hincha, porque sabemos que la mejor forma de conseguir los objetivos es con ellos de nuestro lado”.

¿No se exagera con la juventud y la cantera?

“El hincha cuando no conoce al jugador es normal que no lo defienda porque es un joven que sale de la cantera, pero cuando venga un ofrecimiento y se venda a alguno de estos muchachos, estoy seguro que van a venir las críticas sobre la directiva, porque estamos vendiendo las figuras. Son esas mismas que hoy muchos no apoyan, otros sí. Dicen que el equipo necesita veteranos y los tenemos, los muchachos no están solos, están Jhon y Jéfferson Duque, Dorlan Pabón, Cristian Zapata, ahora llega Cantera. Aguirre no tiene mucha edad, pero sí experiencia afuera; Andrés Román ni se diga, Álvaro Angulo también es de experiencia; Nelson Deossa fue al fútbol argentino y jugó en el Huila y en el Junior, este no es un Nacional de niños, tiene juventud pero también se mezcla con jugadores de experiencia, recorrido y trayectoria”.

¿Está usted tranquilo con la nómina que tienen?

“Nunca va haber un equipo ideal, habrá hinchas a los que no les guste Kevin Mier y quieran el regreso de Armani, por poner un ejemplo. El club cree en su cantera y en sus jugadores. Creemos que esa posición, por ejemplo, está muy bien cubierta con Mier, Chipi Chipi y Marquínez. Hay jugadores que son del agrado del hincha y uno respeta, pero el club analiza que no es el momento para que regresen o se quisieron traer otros. La nómina de Nacional siempre está entre las dos o tres más importantes del país. Uno ve que en los últimos años, equipos con menor inversión, hacen cosas muy buenas. No quiero decir que no haya que invertir, pero no necesariamente la mejor nómina garantiza los éxitos. Seguiremos siendo un equipo de alta inversión, pero también la inversión que hemos hecho en las divisiones menores es muy grande y si no sacamos provecho de eso estamos perdiendo dinero, pero siempre vamos a tener jugadores representativos”.