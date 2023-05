Cuando se habla de colombianos en el París Saint-Germain de Francia es imposible no mencionar a Mario Alberto Yepes, hasta ahora siendo el único futbolista de nuestro país que ha militado en ese equipo. Pero ahora, debido a una apuesta del club para conquistar más adeptos y seguidores, ficharon al diseñador de modas Esteban Cortázar.

Aunque creció en Miami y también cuenta con la nacionalidad estadounidense, siempre se ha identificado como colombiano y del país ha sacado inspiración para sus creaciones. Eso mismo fue lo que buscaron desde el club parisino para tener una colección de ropa y accesorios muy alegre y que tuviera una identidad más latina.

Esteban Cortázar habló de su alianza con el Paris Saint-Germain

En el programa ‘Lo sé todo’ emitieron una entrevista con Cortázar y él destacó lo que significa que lo hayan buscado por su identidad colombiana y toque latino: “Lo llevo en mi sangre y es natural para mí, no lo tengo que forzar ni pensar en hacerlo. Simplemente, viene de mí, me encanta mi país, ser colombiano, ser latino, me inspiran mis raíces, siempre han estado para mí y es un ADN de mi ser”.

Con 38 años, el diseñador ya suma 20 de carrera en la industria de la moda y este aniversario coincide con los 50 años del Paris Saint-Germain, celebraciones importantes y que ameritan hacer una apuesta especial y arriesgada. Por eso este club, que quiere estar entre los más grandes del mundo y seguir posicionándose, más allá de juntar a grandes estrellas del deporte, se juntó con un diseñador que no tiene límites en sus objetivos:

“Una colaboración que siempre he trabajado, desde hace un año y medio, más o menos con el Paris Saint-Germain. Llevo 15 años viviendo en París y ellos me invitaron, querían hacer una colaboración con un diseñador latino, celebrando a Latinoamérica, y me escogieron a mí”, dijo el bogotano.

Más allá de que la ciudad local del equipo sea considerada una de las capitales más importantes en la moda, Esteban Cortázar sabe que lo buscaron por algo especial y así lo dijo: “Es un gran honor e importante hacer una colección inspirada en Latinoamérica, debe tener un poco de verano y la acabamos de lanzar”.

En el marco del ‘Bogotá Fashion Week’ se han visto las prendas y accesorios diseñados por el colombiano y él mismo ha exhibido un llamativo saco que tiene el escudo del club parisino, pero adaptado y pensado de forma especial: “Este es el primer saco que diseñé para la colección con Paris Saint-Germain… Trabajé con un gran amigo y colaborador chileno, le dije que reinterpretara el escudo del club y utilizara elementos muy latinos. Trabajamos en este logo y me siento muy feliz”.

Y así se presenta en la página oficial del PSG la colección, que estará en venta en la tienda en línea del PSG, así como en las tiendas del equipo en Estados Unidos, Francia, Asia, Catar y la tienda ‘574 Lab’ de Medellín:

“La colaboración PSG x Esteban Cortázar se inspiró en los colores, la naturalidad y la vitalidad de la herencia latinoamericana, celebrando el fútbol a través de una cápsula de moda que incluirá listas para usar y accesorios. La colección fusiona la artesanía técnica con la cultura popular latina”.