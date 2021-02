Las investigaciones al entorno del exfutbolista argentino continúan y desde hace más de un mes se conoció que el celular del médico Leopoldo Luque fue quitado para revisar qué sucedió en los días previos de la muerte de Diego Maradona, a quien le falsificaban la firma.

Los audios revelados por Infobae de Argentina dejan ver a un galeno poco alterado por la salud del ’10’ e incluso, sin ver el cuerpo, se adelantaba a vaticinar su muerte. (Vea acá: “Él quería una vida mala”: llorando, médico de Diego Maradona investigado)

“Sí boludo, parece que hizo un [paro] cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo”, aseguró Luque en uno de los mensajes que mandó cuando se trasladaba por una de las vías de Argentina.

También se dieron a conocer los mensajes del médico y la psiquiatra Agustina Cosachov, a quien le fue allanado su consultorio, porque ella le dio los primeros auxilios en su casa, mientras que llegaba la ambulancia.

En el cierre de la conversación, el especialista a cargo de la salud de Diego Maradona admitió que era “un paciente complejo” y adelantándose a lo que vendría expresó que “nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

Así como filtraron la llamada que hizo al 911, estas son las palabras que tienen al neurocirujano argentino en boca de los seguidores más acérrimos del ‘Pelusa’:

En otros chats revelados por este mismo medio, el mismo galeno le escribió a otra persona que Jana, una de las hijas de Diego Maradona, había pedido para el 11 de noviembre que internaran a su padre. “Jana es una pelotuda de mierda. Así nomás te lo digo. Quiere internarlo”, escribió el médico en un chat con aparente molestia, razón por la que no se cumplió el deseo de la joven.

La hija del astro argentino, quien no pudo acercarse mucho a su padre en los últimos años de vida, es una de las voceras de su familia luego del fallecimiento de Diego Maradona.

“Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite“, escribió luego de insultar al hombre que estuvo a cargo de la salud del exfutbolista argentino los últimos años.

Pero ahí no paró porque siguió publicando mensajes en su cuenta de Twitter y rescató un viejo trino del licenciado en el que respaldaba al médico. Estos son los tweets que publicó la joven:

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻

No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!

— Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021