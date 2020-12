green

Aunque ya está por cumplirse casi un mes de la muerte de Diego Armando Maradona, las versiones sobre su fallecimiento siguen siendo comidilla para los programas en Argentina.

Esta vez, en ‘Confrontados’, el exmédico del ‘Pelusa’ reveló detalles sobre sus últimos días, pues él fue una de las personas que pudo verlo, aunque no hablaron.

“Yo vi a Maradona vivo, en la clínica Olivos, pero estaba prácticamente dopado, dormido. No pude hablar ni con la siquiatra, ni con el sicólogo. De inmediato me cerraron las puertas. El primer día estaba dormido y el segundo ya se había producido el suicidio“, mencionó Cahe.

El afamado galeno, quien ya tiene 76 años, explicó sus razones para asegurar que el mismo Diego Armando se quitó la vida intencionalmente.

“Para mí lo fue, lógicamente. Él estaba cansado. Todos estos acontecimientos fueron consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida y ya hizo todo’. Cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto, por supuesto que no lo pude ver nunca más y el entorno que estuvo con él esos dos días desapareció“, contó.

Alfredo José Cahe conoció al ‘Barrilete cósmico’ desde que tenía 16 años y lo acompañó en todo su proceso profesional y personal, razón por la que habló en muchísimas ocasiones de la adicción que tenía por la cocaína el exfutbolista y las estrategias que utilizaron para intentar controlar ese problema.

En la entrevista con el programa argentino, el médico explicó que “ahora no existía” nadie que estuviera al tanto de todos los detalles de la salud de Maradona, situación por la que “nadie se hace cargo” de su muerte.

Más acusaciones al médico de Maradona

Leopoldo Luque es una de las personas que investigan las autoridades por la muerte del astro argentino. Aunque Cahe no culpó a su colega de nada si relató que Maradona “no estaba en ninguna clínica”, sino en un lugar “prácticamente tirado”, por lo que le recomendó “trasladarlo a un lugar adecuado en la capital y luego llevarlo a Cuba”.

Además fue enfático al decir que Luque “le cerró las puertas” cuando fue a verlo una vez. También dijo ver “un séquito de gente allegada a Diego“, que poco servía para cuidar su salud porque “cuando lo fueron a despertar, que ya estaba muerto, no intervino nadie”.

Estas son las declaraciones completas con las que José Alfredo Cahe dio detalles del supuesto suicidio de Maradona: