Este domingo se abrió un nuevo capítulo en torno a la muerte de Diego Maradona luego de que se conociera que las autoridades argentinas allanaran la casa de Leopoldo Luque, uno de los doctores del ’10’, y lo vincularan a una investigación para determinar si se le puede hallar responsable de homicidio culposo o negligencia médica.

Horas después de esa situación que vivió, el médico Luque atendió a los medios de comunicación para aclarar lo sucedido y contarle a la gente cuál era en realidad su relación con Maradona. Al respecto aclaró que él no era el único especialista que velaba por la salud del ídolo argentino. Luque es neurocirujano y pendientes del popular Diego también estaban psicólogos, psiquiatras y enfermeras.

El médico aseguró que Maradona no se murió por un error médico. Sobre eso opinó: “Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardiaco que en un paciente, con las características de él, es lo más normal del mundo que muera así“.

Después de eso, Luque rompió en llanto cuando recordó su relación con el campeón del mundo en México 1986 y cómo trató de ayudarlo para que dejara la vida de excesos que llevaba. El doctor reconoció que el problema de Maradona era de consumo y que en esa situación fue que se concentraron él y los familiares del ’10’. Sobre las adicciones del ícono futbolístico, un amigo de él denunció recientemente que estaba muy mal acompañado por su entorno pues lo inducían a no salir de ellas.

“Él quería una vida que era mala. Yo traté de acompañarlo. Era la vida de él. Él extrañaba mucho a los papás. Me siento raro porque le cambiamos la vida a lo último y él se fue, se la cambiamos y él se fue. En un momento me dijo: ‘¿Hasta dónde quieres llegar? Luque, ya está. Yo ya sufrí mucho’. Es muy injusto esto porque todos vieron lo que yo hice por él, y lo volvería a hacer. No me reprocho nada. Estoy orgulloso de todo lo que hice por Diego, por su familia. Las hermanas, los sobrinos, los hermanos de él me adoran”, aseguró Luque.

Al neurocirujano le preguntaron si creía que Maradona había perdido la batalla personal con la depresión que para muchos arrastraba, y él aseguró que sí. “Estaba muy triste. Yo lo veía triste, yo ya lo veía hace rato así. Se estaba castigando de un modo que yo no lo iba a permitir como amigo que soy”, agregó.

“Alcohol no estaba tomando. Las pastillas estaban acomodadas por los psiquiatras, los tipos de salud mental. Había toda una contención. No era el doctor Luque“, aclaró el médico cuando le preguntaron por las últimas semanas de vida del recordado futbolista.

El doctor insistió en que él hizo todo lo que estaba a su alcance para que Maradona estuviera bien y que le parece injusto que apunten contra él como culpable del deceso del sorpresivo deceso del extécnico de Gimnasia.

